「至少还能叫『妈妈』」，《我家的熊孩子》徐章焄&卓在勋带妈妈们旅游，「妈妈」话题惹人又哭又笑

《我家的熊孩子》近日破天荒改由儿子观察母亲，让Super Junior希澈、李东健、崔振赫与许卿焕坐进摄影棚，观看妈妈们出游。也许是因为儿子们行程乔不拢才改由此模式，甚至让MC徐章焄「亲自下场」，和卓在勋一同「代理敬笑」当导游带领妈妈们游日本。

吃午餐时，话题聊到崔振赫妈妈手艺很好，卓在勋冷不防来一句「我妈的厨艺……确实不怎么样」，崔振赫妈妈听了帮卓妈妈讲话：「年纪大了就不灵光了！」徐章焄接著爆料卓在勋明明和妈妈同住，卓在勋也报备过妈妈要出国玩了，早上还是收到妈妈担心的讯息，徐章焄笑说：「儿子都50中半了！」希澈妈妈和东健妈妈倒说「在妈妈眼里都还是孩子」、「就算儿子到70了还是一样会担心」。



振赫妈妈接著说了开启泪点的话：「不过，你现在还能叫妈妈，很好。我娘家妈妈不久前过世了，电话号码我还留著，以前打电话都会喊『妈妈』，她会回『怎么了』，现在突然不能打了……」振赫妈妈想表达的是，只是打电话和妈妈开场的一个问候，都让她很想念。徐章焄听了红眼眶，交代卓在勋该对妈妈好一点，不要像自己后悔没在妈妈健康时多带她出门走走（*按：徐章焄妈妈去年因病过世）。



卓在勋破坏感动地喊徐章焄「坏家伙」，徐章焄随即接受：「没错，哥说得很准确，会觉得自己是不孝子。」希澈妈妈跟著说自己就算到了这个年纪，同样会后悔没和妈妈一起做什么事，东健妈妈则安慰大家：「不管再怎么对妈妈好，还是会后悔的。」卓在勋此时又冒一句话令人喷笑：「不过再怎么对妈妈好，妈妈也都不会满意吧？」



许卿焕在摄影棚看著这情景说：「（妈妈）偶尔会这样没错。」崔振赫附和：「我妈也会这样。」卓在勋继续搞笑抱怨著自己妈妈，说想换电话号码，振赫妈妈忍不住开口：「很想骂人，但我儿子跟我说：『妈妈不能骂人喔！不要那样对别人儿子！』我为了遵守一直在忍！」卓在勋还顶嘴(?)：「我就是为了被骂才来的。」



一群人整场「妈妈」话题，让人又哭又笑啊！香港观众可至Viu收看完整节目（《我家的熊孩子 (2025)》EP.472）。

