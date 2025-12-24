B1A4 CNU、灿多、孔灿离开14年公司WM娱乐，自立门户「B1A4 Company」活动不间断

娱乐经纪公司「WM娱乐」，昨（23）日正式宣布和旗下男团B1A4结束合约。

B1A4 2011年出道，成员原有五人振永（郑振永）、CNU、灿多、Baro（车善玗）及孔灿，以美声著称。2018年振永与Baro和WM娱乐不续约，两人虽表示不退团，但B1A4改以三人制活动，振永与Baro专攻戏剧发展。



CNU、灿多、孔灿持续以B1A4活动，留在WM娱乐长达14年，对於双方不再续约，WM娱乐表示：「真心感谢以信任为基础共同合作的B1A4成员们。虽然与本公司的专属合约已经结束，但基於长期的缘分，今后为了让B1A4在未来新居能实现更大的飞跃，本公司将尽全力给予支持。本公司和B1A4将持续进行合作，RBW日本*也将替其海外活动增添力量、维持业务合作关系。」（按：2021年RBW收购WM娱乐，WM娱乐及RBW日本均为RBW子公司）



「超越单纯的歌手和经纪公司的关系，14年的光阴里为代表WM的艺人兼好同事，陪伴我们的B1A4尽情发挥自己的力量和挑战，我们WM职员将为成员们的未来加油和祝福。希望大家多多关注和喜爱B1A4往后的活动。谢谢大家。」



虽然和WM娱乐合约结束，但B1A4仍持续公开庆祝圣诞节照片与影片，更有网友发现名为「B1A4 Company」的公司行号在22日已成立，CNU、灿多、孔灿都被登记为公司内部理事。B1A4三人应是自立门户重新出发，并会持续和WM娱乐、RBW日本进行业务上的合作。



비원에이포가 바나에게 보내는

2025년 크리스마스 선물이 도착했습니다.



Merry christmas with B1A4

Let's fly B1A4 with BANA#B1A4 #비원에이포 #크리스마스 pic.twitter.com/bZZgnMYvoK — B1A4 (@_B1A4OFFICIAL) December 23, 2025

回顾K-POP历史，过往也有不少偶像男团自立门户的例子，如神话「神话Company」、HIGHLIGHT（BEAST）「Around US娱乐」、BTOB「BTOB Company」，比较特别的是，WM娱乐目前看起来是和平转移B1A4商标予B1A4，且仍会有业务上的合作，实属难得。

