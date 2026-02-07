裴仁爀变身新手奶爸？新剧《给你宇宙》暖男魅力爆发！与童星小宇宙斗嘴互动超有火花

在 2 月 5 日播出的 tvN 全新水木剧《给你宇宙》中，裴仁爀饰演宣泰亨一角，细腻诠释出冷静态度背后隐藏的真心。

当天 EP.2 的剧情中，泰亨虽然对贤真（卢正义 饰）与婴儿宇宙（朴俞镐 饰）划清界线、态度冷淡，却逐渐显露出动摇的内心。他在日常生活中想起先离开自己的哥哥宣佑陈（嘏俊 饰），看到巧克力时也会想到宇宙，展现出难以轻易整理情感的模样，细腻描绘出内心的动荡。当他收到贤真传来「会放弃宇宙」的简讯后，立刻动身去见她的场面，更以行动证明了隐藏的真心。



最终，在贤真的请求下，泰亨开始照顾宇宙，在陌生的情境中展现出另一面，吸引观众目光。他一方面透过 AI 助手询问婴儿能吃的食物，展现小心翼翼的态度；另一方面，面对把家里弄得一团乱、闹个不停的宇宙时，又露出混杂著慌张与为难的表情，灵活呈现随情境变化的情感线。



在节目尾声，两人的同居生活正式展开，预告了接下来横冲直撞的同居日常，也提升了观众对后续发展的期待。



裴仁爀＆卢正义主演的《给你宇宙》每周三、四晚间10点40分播出。



另一方面，裴仁爀自网路电影《Love Buzz》起步，接连在网路剧《延南洞吻神》逐渐打开知名度。之后陆续出演《我的室友是九尾狐》、《远看是蔚蓝的春天》、《为何是吴秀才》、《Cheer Up》、《烈女朴氏契约结婚传》、《Check-In 汉阳》等多部作品，以充满吸引力的角色魅力掳获观众目光，逐步累积稳定的作品履历。

