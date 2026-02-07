两大 190cm 男神合体？ 文相敏有望客串韩版《解忧杂货店》，与同龄好友李彩玟同台飙戏

继昨日传出大势男星李彩玟接下韩版《解忧杂货店》男主角后，据韩媒《10 Asia》今日（7日）报导，另一位身高同样傲人的「长腿男神」文相敏，也收到了该剧的出演邀约，有望与李彩玟在萤幕前合体。

文相敏所属经纪公司 Awesome ENT 向媒体证实：「确实收到了《解忧杂货店》的演出邀约，目前正在积极讨论中。」据悉，文相敏这次收到的并非主演职位，而是「特别出演」的请求。 虽然戏份可能较为简短，但预计将以关键角色展现强大的存在感，为这部疗愈神作增添亮点。



文相敏与李彩玟这对潜在组合，尚未正式官宣就已让全网暴动，原因在於两人拥有多项共同点：同为 2000 年出生的新生代同龄人，身高都超过 190 公分，拥有「大门男」（意指身高如门一样巨大、长腿吸睛）的封号。 不仅如此，两位还是《音乐银行》MC 前后辈，李彩玟从 2022 年9月 至 2024 年5月 与 IVE 张员瑛搭档，文相敏则於去年 5 月起接棒，与 ILLIT Minju合作至上月底圆满卸任。





文相敏自 2019 年以网路剧《讨厌圣诞节的四个理由》出道以来，星路极其顺遂，目前以KBS2周末剧《恩爱的贼盗大人》首次担纲三大台男主，与南志铉搭档演出。 此外，他还接下了 Netflix 即将公开的新剧《美女与野兽/Beauty in the Beast》的主演，不断证明其大势人气。



这两位目前在 2000 年生男演员中上升势头最强劲的「同龄组合」，究竟能否在同一部作品中相遇？ 粉丝们已迫不及待想看到这对长腿欧巴产生的火热化学反应。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻