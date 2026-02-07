恋综霸榜！Netflix《单身即地狱5》出演者包办话题榜前十名4席，「她」夺冠、热度直逼一线明星

大家追看了《单身即地狱5》了吗？目前网上讨论度惊人，证明了其火热的节目话题度。



本周，Good Data Corporation FUNdex 公布1月第5周TV-OTT综合非戏剧出演者话题度榜单，Netflix《单身即地狱5》的崔美娜秀夺得冠军第1。不仅如此，同样出演该节目的金敏智排名第5、林琇滨第6、宋承一第9，四位出演者同时挤进前10名，名副其实地证明该节目是近期话题度最高的恋爱综艺。随著出演者们的活跃表现，《单身即地狱5》的整体话题度较前一周上升40.6%。



▼出演者排行：



TV-OTT非戏剧出演者话题度第2与第3名，分别由JTBC《拜托了冰箱 since 2014》的金风与孙钟元拿下，两位主厨公开冰箱内容成为话题。

第4名是tvN《宝剑魔法卷》（小镇魔发师）的朴宝剑，第7名则是MBC《极限84》的旗安84。第8名与第9名分别为MBC《秘密好友俱乐部》的Jennie，以及SBS《对於我来说过於刻薄的经纪人－秘书镇》的朴信惠。

▼节目排行：



另一方面，在TV-OTT非戏剧节目话题度榜单中，Mnet《Show Me The Money 12》夺下第1名，开播仅3周便登上榜首。

第2至第5名依序为《单身即地狱5》、《拜托了冰箱 since 2014》、《黑白大厨：料理阶级大战2》，以及ENA、SBS Plus《我是SOLO》。第6名则由《宝剑魔法卷》（小镇魔发师）拿下。

第7至第10名依序为TV朝鲜《Miss Trot 4》、tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》、KBS2《搞笑音乐会》，以及MBN《现役歌王3》。

Good Data Corporation公布的1月第5周榜单，调查期间为2026年1月26日至2月1日，涵盖当周播出、上线或预定公开的TV非戏剧节目与OTT原创非戏剧内容，以及各节目的出演者与嘉宾。

