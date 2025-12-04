《我结》「亚当夫妇」赵权&佳人这是复婚了吧♥ 恋爱小动作频频？还要发行2025年版本〈我们相爱了〉

2009年到2011年在《我们结婚了》缔结婚姻、人气数一数二的「亚当夫妇」，赵权与佳人最新「放闪」，是要重新演唱经典对唱情歌〈我们相爱了〉！

赵权昨（3日）傍晚於IG惊喜发布一支预告片喊「这是真的」，影片标题写「不是，真的久违了的亚当夫妇，现在是2025年没错吗？」，内容就是两人合唱的〈我们相爱了〉2025年版本预告片！虽尚未公开任何歌声，但两人闲聊了一几句，赵权问：「努娜，这个音缘出来后，是不是要在《歌谣大战》唱啊？」佳人回应：「MBC？什么？想太多了吧。」赵权最后还作势亲吻佳人呢！



说到亚当夫妇这几年宛如「复婚」，赵权今年曾在节目《认识的哥哥》透露两人还是会联络，只是没像以前那么常见面，直到某天路上相遇，两个人打招呼后，佳人说她没拍过人生四格照，说一定要和赵权一起拍。照片即是去年10月公开的甜蜜照，赵权还说照片上传之后，〈我们相爱了〉一下子播放量变多，让他又收到版权费。



从那次相遇后，两人不时就会放闪，去年12月佳人去了赵权所属的2am演唱会，直接抱在一起甜蜜放闪，很快圣诞节又相约合唱〈我们相爱了〉。今年4月佳人登上赵权队友瑟雍YouTube频道，谈多年友谊也当场打给赵权。8月两人居家合照宛如真的复婚，9月佳人生日派对赵权也紧跟在旁，再来10月赵权YouTube频道一支日本Vlog，佳人期间发讯息问赵权好玩吗、发照片给她看，让粉丝更是疯狂喊「这是女友在查勤吧」。



两人时隔14年重新诠释定情曲〈我们相爱了〉带给粉丝圣诞礼物，肯定又会造成一波轰动吧？

