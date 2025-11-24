熟悉的「Cherry欧巴」！《我结》SJ希澈&郭雪芙时隔11年台湾《SS10》相见！

Super Junior已落幕的《Super Show 10》台北场，一些和成员有交情的台湾艺人都悄悄现身力挺，包括曾和希澈在经典节目《我们结婚了》组成「大腿夫妇」（又有「希雪夫妇」之称）的郭雪芙，两人也总算见面同框！

郭雪芙在第一天14日的场次就现身力挺希澈，默默地买票默默入场，装扮也相当低调。从她发出的照片，可推测她相当早就到大巨蛋现场，才能和「澈柱」零距离合照，她写下：「欧巴谢谢展现了这么帅的演出，欧巴和成员全都太帅了，今天结束后一定要好好休息。明后天也会继续为你加油！真的很感谢，是非常美丽帅气的表演。」

她标记希澈，希澈回覆：「谢谢雪芙呀！！亲自买票看演出的雪芙，演出节目后没来看看我就走的雪芙，粉丝模式观看的雪芙。」这对「希雪夫妇」隔空互动再次引起讨论！希澈也发现郭雪芙送了花篮到现场，一句经典的爱称「Cherry欧巴」相当回忆杀，郭雪芙简单祝贺演出顺利，署名写「你的前夫人雪芙」，让人会心一笑。



「希雪夫妇」演出的《我们结婚了》是2014年的《我们结婚了国际版》，两人互动之中最令人印象深刻的，莫过於婚纱照「激烈」接吻，尺度大开一时成为话题。而两人下车之后仍有互动，上一次也是透过IG隔空互动，2022年郭雪芙整理东西发现了一叠照片，感性写下：「Cherry欧巴，好久不见。最近过得好吗？好想你。祝你身体健康。」希澈转发写下：「谢谢雪芙，无论如何都要健康，会和建熙一起去玩的。」建熙正是希澈学生时期到现在的挚友，当时在节目上希澈曾介绍两人认识。



隔空互动果然不够，希澈最新发文透露带艺声和郭雪芙，三人见面吃饭了！希澈发文写下：「时隔11年再次相见的郭雪芙。记忆中的Cherry欧巴、花花公子。时间过得太快了，我们都不要生病，长长久久这样下去吧。」郭雪芙留言：「Cherry欧巴很开心见到你，感谢这么愉快的时光。」



郭雪芙转发限时动态写了更多话，看起来更多回忆涌了上来：「欧巴真的很开心见到你。虽然好久不见了，但是仍像以前一样温暖、让人安心，心情真的很好。看到你在舞台上再次闪耀的模样，既感动又感激。我们都要健康幸福地过每一天。」



见希澈发文，台湾E.L.F.推测三人应是16日《SS10》末场结束后相约，也难怪其他成员吃金猪食堂时，不见希澈和艺声身影。希澈把握机会把这名默默观看演出的粉丝郭雪芙约出来见面，让人感受特别珍贵，当然也唤醒不少观看节目的回忆，韩国媒体也纷纷报导此事呢！

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻