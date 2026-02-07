人气女团 BLACKPINK 完整体回归！最闪耀专辑《DEADLINE》27日发行，5首歌曲倾注心血打造

BLACKPINK IN YOUR AREA～这个月就可以听到 BLACKPINK 的新歌啦！

YG娱乐在6日表示，BLACKPINK 将於27日发行迷你三辑《DEADLINE》，专辑共收录5首歌曲，这也是她们时隔3年5个月以完整体形式推出的新作，引发粉丝高度期待。



公开的曲目列表中，包含去年在 BLACKPINK 单独演唱会中抢先公开、并已发行音源的〈JUMP〉，以及主打歌〈GO〉，还有〈Me and My〉、〈Champion〉、〈Fxxxboy〉等歌曲。



YG娱乐方面表示：「如同《DEADLINE》这个专辑名称所象徵的，这是一张充满『无法回头的最巅峰瞬间』，以及『此刻最耀眼的 BLACKPINK 现在』的作品。」并补充说明：「5首歌曲皆历经长时间、倾注心血制作，希望大家多多期待。」

此外，BLACKPINK 近期也圆满完成横跨16个城市、共33场的世界巡回演唱会《DEADLINE》，不仅成为 K-POP 女艺人首度登上英国伦敦温布利体育场的代表，更在世界主要城市体育场缔造全数售罄的亮眼成绩。随著新专辑即将於27日发行，是否会加开安可场演出，也成为粉丝们关注的焦点。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻