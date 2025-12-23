Viu原创韩剧《模范的士3》张娜拉扮演双面人！客串娱乐公司社长揭穿娱圈潜规则

由彩虹运输「金司机」李帝勋领军的Viu Original原创韩剧《模范的士3》再次蝉联收视冠军！该剧第10集创下了15.4%最高收视率，还连续十集勇夺同时段节目收视冠军，赢尽口碑！最新一集彩虹团队拆穿娱乐圈「金援」潜规则，为新出道女团讨回公道！作为「模范生」的你绝不能错过，即到Viu紧贴剧情发展。

揭开韩娱圈潜规则

继击倒操纵排球赛事的假波集团后，彩虹运输转向对付娱乐公司老板姜茱莉（张娜拉饰）！金道奇（李帝勋饰）意外接载女团练习生卢美（吴佳彬饰），卢美一下车竟想不开，最后幸得道奇所救。后来，他更发现原来卢美和好友智安（尹河英饰）同属娱乐经纪人公司「Yellow Star」，就在她们准备以五人女团「Elements」出道在即，卢美却在某个深夜被叫出宿舍，表示她要单独录音，怎料她醒来后发现自己身处夜店，之后更遭人以夜店的偷拍影片威胁！毫无记忆的卢美只好求助公司本部长，对方竟提出卢美和偷拍者交往一年，否则拖累团队无法出道。今次Viu原创韩剧《模范的士3》公然揭示了韩国娱乐圈的不公平合约等行为，使不少观众为追梦的年轻人感到心痛：「难道就娱乐圈是大染缸」、「女生们有甚么错啊」、「真希望现实中不要发生这种事」。



张娜拉完美演绎双面人

今次的焦点也放在张娜拉客串的反派娱乐圈公司社长姜茱莉身上！原来她当年也是受人瞩目的女团成员，可是一次演出时不慎摔下舞台，后来更要截肢以保安全，令她失去了原有的梦想。从那时起，她开始玩弄他人的梦想，事实上姜茱莉从一开始就不打算让练习生成为艺人，出道只不过是为「赞助商」举办的一场展示会，继而提高身价，好让她们高价「陪客」！此外，她也常常以「心理训练」为名掌掴练习生，甚至要求经理人冷处理成员、佩戴窃听器等。张娜拉的演技被网民指是演活恶女角色：「完全为了张娜拉而看的」、「她也是可恨的人必有可怜之处」、「女人何苦难为女人」、「又开拓了新戏路」。



李帝勋亮相音乐节目卖萌

金道奇凭百变形象再度成功深入敌营担任经理人，亲眼目击练习生受到不公对待，更发现她们签下了每人每月累积4千万韩元的债务合约！道奇后来目击姜茱莉和音乐节目PD李安俊秘密会面，还意外发现了卢美被拍摄影片的场地！次日，就在Elements出道舞台彩排前夕，智安突然晕倒，道奇临危受命作为临时成员顶替上场，展示了他从平日观察中学习到的舞蹈动作，最终亦能带领Elements出道！李帝勋展现出堪比现役偶像的舞台魅力，瞬间成为全场焦点，网民也对他的表现直竖拇指：「群舞完全没有违和感」、「最后比心很可以」、「原来他会跳舞啊」，其实李帝勋曾於大学时曾加入舞蹈社团，难怪女团舞考不到他！



彩虹团队全员出动

姜茱莉故技重施，要求女团成员与金主约会；就在部长打算接载女生到酒店之际，道奇驱车狠狠撞上；与此同时，崔队长（张赫镇饰）和朴队长（裴宥蓝饰）乔装成Elements成员潜入娱乐场所，道奇现身教训「赞助商」；潜入电视台的高恩（表艺珍饰）则直播了姜茱莉和电视台制作人的会面内容，彩虹团队全员出动儆恶惩奸！



张娜拉被戳中弱点

姜茱莉的真实身份被曝光后，她为躲避媒体，藏身於公寓顶楼。走投无路之下，她致电「经纪人」道奇，却发现迎接她的是的士司机金道奇！道奇斥代表将挫折视为深渊，她才是那个因为一次失败就一蹶不振的人；然而姜茱莉非但没有反思，反而反唇相讷：「我让他们赚钱有甚么问题？你觉得他们能红多久？」此时数十架无人机实时直播了她的真面目，令她想起了多年前失败的舞台，最后更从栏杆上掉了下去。



