【韩娱清流】逃税争议连环爆！张娜拉「默默捐200亿」善行被翻出，网叹：这才是长红秘诀

近期韩国演艺圈接连爆出逃税争议，不少艺人因个人工作室税务问题遭调查，而资深演员张娜拉过往的捐款纪录再度被网友翻出热议，形成强烈对比。

去年10月，张娜拉曾获颁「金融之日」总统表彰，肯定她长期对金融产业发展与社会责任的贡献。 当天获奖名单包括产业银行、现代卡相关人士、地方政府及教育福利从业人员，张娜拉是其中少数演艺界代表。

相关部门特别指出，张娜拉自出道以来持续支援弱势儿童、赞助低收入家庭并参与志工活动，累计捐款金额据传已超过200亿（韩元，约合新台币4.3亿元）。 业界人士透露，她多年来低调行善、未大肆宣传，在演艺圈中相当罕见，被认为对推动艺人捐赠文化有正面影响。



近来演艺圈税务问题连环爆，从ASTRO成员兼演员车银优传出追缴200亿韩元税金开始，到金宣虎利用「1人公司」避税争议，再到到主持人朴娜勑因前经纪人结算纠纷使公司结构受关注，歌手李遐怡因个人工作室未登记受行政处分，演员黄正音更涉挪用公司资金疑云，使得张娜拉的低调善举格外引人注目。

网友纷纷感叹：「有人卷入争议，有人默默捐款」、「张娜拉能长红不是没道理」、「这才是真正长期受喜爱的秘诀」等，在一片混乱的演艺圈新闻中，张娜拉的长期善行成为一股清流，也引发公众对艺人社会责任的讨论。

