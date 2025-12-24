《偶像疯子》口碑发酵中！收视率回升、讨论度狂飙，观众直呼「意外好看」

Viu同步更新新韩剧《偶像疯子》正在悄悄累积话题度。 第二集播出后，剧情明显加速，情绪张力拉满，让不少观众一看就停不下来。

剧中律师孟世娜（秀英 饰），在「粉丝的本能」与「理性的怀疑」之间，最终选择相信偶像都来益（金宰永 饰）。 当全世界都在质疑他是否是真凶时，唯一站出来的人竟然是那个追了他多年的铁粉。 这一选择也成了整部剧最动人的关键。

1987年出生的金宰永，模特出身、转战戏剧圈，还是因《背著善宰跑》爆红的边佑锡好友。 他在首播前的制作发表会上坦言，自己快40岁了，这可能是最后一次演偶像角色，也希望有朝一日能像边佑锡一样掀起现象级人气。 从目前剧情反应来看，《偶像疯子》确实有机会慢慢烧起来。



第二集中，都来益从舞台上的闪亮偶像，瞬间跌落为杀人嫌疑犯。 面对现实，孟世娜彻底崩溃，更无法接受的是都来益因心理失衡，对「私生饭」的仇恨全面爆发，甚至说出伤害粉丝的激烈言论。 曾经拯救她人生的「本命」，此刻却变得陌生又危险。但世娜的粉丝心不是一时迷恋，而是从地狱般的过去开始。 曾经背负「杀人犯的女儿」标签、被无数人唾弃的她，是都来益的歌声让她决定活下去。 多年后，她亲眼见证无人喝彩的新人男团 Gold Boys 出道，台下只有她一人的应援，那份孤单又热血的瞬间，成了她一辈子忘不了的画面。



正因为一路看著他走来，世娜比任何人都清楚，他此刻的绝望不是演出来的。 那种用全身力气否认罪行的状态，绝非靠演技就能伪装。随著拘捕令申请、权贵检察官介入、律师弃案、媒体围剿接连而来，都来益彻底被逼到绝境。 连最亲近的粉丝与成员都开始动摇，唯一伸出手的人只剩下世娜。 她以条件为交换，主动提出担任辩护律师，成为都来益最后的救命绳。理性与情感并行的世娜，一边追查私生饭线索，一边甚至冷静假设「他也可能是凶手」。 最终，她在法庭上以「第三者出入痕迹」与「物证矛盾」逐一击破检方的指控。 那句轻声却坚定的「不要低头」，让都来益第一次重新站直身体，为自己辩护。



收视方面，《偶像疯子》首播为 1.9%，第二集上升至 2.3%（Nielsen Korea），虽然不是爆款数位，但在社群平台上「好看」、「意外上头」的讨论明显增加，属於典型的慢热型作品。



结尾更留下强烈悬念。 无处可去、身心俱疲的都来益昏倒后，在陌生的房间醒来映入眼帘的人正是孟世娜。 从粉丝与偶像，到律师与委托人，两人正式成为站在同一阵线的「命运共同体」。

《偶像疯子》不只是追星剧，而是把偶像光环剥开，直面粉圈、舆论与人性的残酷现实。 如果你喜欢偶像题材混搭悬疑、法律攻防，再加上双向救赎的情感线，这部剧，真的很容易一追就停不下来。

此外，全新韩剧《偶像疯子》已於12月22日起逢星期一、二晚上10点半上线，香港观众亦可一并收看Viu Original原创韩剧《模范的士3》和《Love Me》、热播韩综《请回答1988 10周年》和《只要有空，4》等，随时随地享受煲剧自由。

