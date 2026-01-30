这是「Lovestagram」吧XD！Hui真的是和ZB1金奎彬一起来台湾的！合照公开

新的一年又有不少韩星陷入「台湾感性」，包括OH MY GIRL Arin、PENTAGON Hui（李会泽）与ZB1（ZEROBASEONE）金奎彬，等等……Hui是和金奎彬一起来台湾的？

Hui 15日在IG喊「出发旅行吧」，透露自己到台湾旅游，在台北市区逛逛也到知名景点九份游玩。由於有台湾粉丝目击Hui是和金奎彬一同来台湾游玩，此事在Threads传开后，Hui的贴文就有粉丝问是不是和金奎彬一起玩、照片是不是金奎彬拍的。



金奎彬25日总算开始公开他的台湾游玩照，写下「会泽哥和台湾(1/4)」，直接公开自己是和Hui一起来玩的，更预告还有更多照片会分享。金奎彬分享的部分照片，和Hui简直形成了「Lovestagram」XDD，构图简直一模一样，就算没有合照没有说是跟谁玩，大家都看得出来两人是一起出游的吧？



金奎彬第四篇就公开了和Hui的合照了！贴文还想「想念了」！照片是两人一起在平溪放天灯，天灯上写了「Good Luck」等祝福语，画面看起来很幸福，大家都感受到了金奎彬真的玩得很开心。



金奎彬隔天甚至上传了第五篇，分享天灯冉冉上升的影像，还有捕捉的台湾街景，似乎很舍不得离开台湾。有粉丝细数，金奎彬总共传了86张照片，大家都非常欢迎他再次光临。



而说到Hui和金奎彬的友谊，两人是2023年参加男团选秀节目《Boys Planet》而结缘，Hui在结束参赛后的‎访问中，也曾提到和参赛者「弟弟们」（Hui当时年纪最大）聊了很多、没想到那么多人信任自己，他首个提到的弟弟就是金奎彬，另外还有朴干旭、成韩彬与Seok Matthew。



Hui隔年solo发行数位单曲〈杂草（with张惠真）〉（英语哥名为Nameless）时，曾在YouTube做了个特别节目《Kakao Talk音感会》，让一些同僚在发行前抢先听听自己的歌。第一个嘉宾就是金奎彬，一开始Hui传自拍照，金奎彬还说：「太有男友感了，看了有点害羞。」后续说了相当长自己对Hui的印象，忆起Hui曾对自己说过一席话：永远被阳光照耀固然是好事，但时间久了必然会刺眼。



Hui相当感动，挤出眼泪(?)再拍了一张自拍传给金奎彬，金奎彬回传两人和朴干旭在日本的合照。两人都不吝啬对对方喊「I Love You」，金奎彬也称Hui是「我珍贵的Hui哥」，兄弟情让人看了也感到窝心。



从《Boys Planet》到各自歌手活动，Hui与金奎彬直到现在会互相应援，私下还一起出游，非常可贵呢！



