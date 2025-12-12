与朴娜勑「注射阿姨」争议无关！SHINee Key因海外演出行程，才没有参加《我独自生活》和《惊人的星期六》录制！

SHINee Key 因海外行程没参加《惊人的星期六》和《我独自生活》的录制。对於最近被怀疑与朴娜勑的「注射阿姨」A某有交情传闻，目前仍保持沈默。

今日（12日）据韩媒报导，Key 缺席tvN综艺《惊人的星期六》的录制，这是朴娜勑8日宣布退出活动后首次进行的拍摄。对此，《惊人的星期六》回应：「Key 因爲预定的海外巡演日程，将不参加本周进行的录制。」据悉，今晚播出的《我独自生活》中，他也不会作爲摄影棚嘉宾登场。



本月6日，Dispatch（D社）报导朴娜勑不是在医疗机构，而是在普通家庭中给「注射阿姨」A某输液和开出各种药物处方。在有关A某的各种传闻尚未消除的情况下，有网友就翻出A某去年12月分享的影片中，狗狗的名字（comme des、garcons）与品种，还有房内的镜子、盆栽位置，都与 Key 在《我独自生活》中公开的家相似，因此被质疑A某和 Key 有神秘交集。



（相关报导：狗狗出卖了主人？朴娜勑「注射阿姨」疑与SHINee Key有「长期接触」 ! 网疯猜：根本常去他家）

但过去几天里 Key 和经纪公司SM娱乐都没有表明任何立场，《我独自生活》的观众们甚至向 Key 发表声明称：「在登上《MBC 演艺大赏》舞台担任MC之前，请解释与注射阿姨的争议。」

