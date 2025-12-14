SHINee Key與朴娜萊「注射阿姨」十年前親密合影曝光！曾參加女兒周歲宴，珉豪也被點名捲入風波

YouTube頻道「橫豎研究所」於12日的直播節目中，公開了朴娜萊「注射阿姨」十年前為女兒舉辦週歲宴時與SHINee成員Key的合影，以及在SHINee演唱會後台的合照，進一步掀起討論。

週歲宴合影曝光：十年交情匪淺

經韓媒「New Daily」確認，「注射阿姨」A某與2015年9月22日在首爾某處舉辦女兒週歲宴，除了家人親戚外，也邀請了SHINee Key 出席。根據「橫豎研究所」公開的照片，A小姐親自引導Key入座，抱著小孩與Key合影。



「橫豎研究所」更爆料Key曾向A某贈送多張簽名專輯和演唱會門票。 在專輯簽名中，Key寫道：「XX努那（姊姊），以後也要經常見面，一直很感謝你。 弟弟起範。」2016年9月2日，Key親自教導A某如何領取門票，隨後A某分享了門票和現場應援手幅照片，綜合推測應該是SHINee的第五次巡迴演唱會「SHINee WORLD V」。



珉豪捲入風波：演唱會後台合照

A某還帶著疑似女兒的小孩來到演唱會後台，與Key和珉豪留下多張合照，當時SHINee經紀人（右側黑衣）也在場。 「橫豎研究所」指出，珉豪與A某的關係「絕不止一張照片而已」，並警告珉豪不要辯稱只是偶然，否則會公開更多。

此外，「橫豎研究所」更推測，如果Key和A某在十年前就關係如此親近，不排除是由Key將A某介紹給朴娜萊的可能性。



Key持續沉默 粉絲要求解釋

儘管爭議不斷，Key至今仍保持沉默，已近一週未對此做出任何解釋，無疑引發了更多疑問。 《我獨自生活》的粉絲已發表聲明，請求Key在擔任今年MBC演藝大賞主持人之前，必須先給出明確的解釋。



溫流聲明再被質疑：姐夫的禮物？

「橫豎研究所」同時對溫流此前發表的聲明提出質疑。 溫流曾贈送簽名CD給A某，所屬社解釋稱溫流僅是於2022年首次前往A某工作的新沙洞醫院接受皮膚管理，簽名CD只是表達對診療的感謝。

然而，「橫豎研究所」指出，溫流在簽名中感謝A某「教導我如何講話和生活，成為我的竹林」，A某則在IG讚賞溫流「為了這次專輯吃了很多苦，結果真的很好，努那很開心」，還稱溫流是「連姐夫的東西也用心照顧到的弟弟」。 頻道質疑：「幫忙擠痘痘的人還會教導如何講話和生活嗎？ 如果只是做皮膚管理而已，需要連姐夫都要照顧到嗎？」



更多猛料預告：世界級偶像團也牽連

「橫豎研究所」表示本次公開的照片只是「五分之一」. 除了SHINee之外，還有「現在最紅的世界級偶像團」中的三位成員，也曾被註射阿姨親口提及，日後都會進行公開。

醫師協會聲明：「注射阿姨」無國內執照屬非法行醫

爭議擴大後，A某曾通過IG主張自己曾在內蒙古包鋼醫科大學醫院擔任教授，並上傳了穿著醫生袍的照片和影片，還斥責朴娜萊的經紀人不了解她就亂講話。然而，當網友留言問她「是否在韓國取得了醫生執照」時，她刪除了相關貼文。



大韓醫師協會隨後證實，A某並未持有國內醫師執照，所謂「包鋼醫科大學」實為幽靈學校，並強調中國醫科大學畢業生無資格參加韓國醫師國家考試，因此A某在韓國行醫是明確的違法行為。

目前，韓國警方已指派調查組，針對A某涉嫌違反《麻醉品管理法》（精神藥物）、《醫療法》和《藥事法》等嫌疑展開調查。 同時，警方也接獲要求對A某限制出境的民願，正在審核中。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞