SHINeeKey捲「注射阿姨」疑雲神隱第8日中！粉絲等說法等到心累：一句話很難嗎？

韓國搞笑藝人朴娜勑近期深陷霸凌、非法醫療等多項爭議，其中被稱為「注射姨母」的無照醫療關係人A某也成為焦點。 如今火勢延燒至偶像圈——SHINee成員Key被爆與A某有長期交集，由於至今本人與所屬公司 SM娛樂 都未做出任何正式回應，引發外界與粉絲高度關注，討論聲量持續延燒。

「注射姨母」是誰？

A某自稱畢業於「內蒙古包鋼醫科大學」，並在個人社群高調展示與多位藝人的互動，但韓國醫協與護理協會均指出，該校在中國被視為「幽靈大學」，A某在韓也無合法醫師執照，涉嫌長期進行無照醫療。 她更曾上傳疑似在Key家中拍攝的照片，並強調與Key的愛犬有超過十年緣分，引發Key與她關係匪淺的猜測。 。而YouTube頻道「橫豎研究所」更踢爆Key參加了A某女兒的周歲生日宴，還送上了高額禮物，表示兩人私交已久且關係十分好



Key與公司沉默 粉絲焦急、網友諷刺

Key目前正在美國進行個人巡演「Keyland in USA」，並透過SNS分享近況，但對爭議始終未表態。 所屬SM娛樂也保持沉默，與先前迅速澄清關係的歌手鄭在炯形成對比。



Key一向以直率敢言形象深受喜愛，此次沉默令許多網友不解與失望。 韓國網路社區出現大量批評聲浪：「本來覺得他聰明又幹練，以為會馬上解釋，結果沒有，有點驚訝」、「不是常對別人一針見血、指出問題嗎？ 現在這樣真是...」、「綜藝是雙面刃啊，靠節目獲得知名度，但出事了影片就會變成永遠的笑柄」、「Key真的太讓人失望了」、「直接說不是就好了，不是嗎？」、「這無法輕易帶過吧... 不是有人說Key介紹過她嗎？」、「乾脆全部下車，只當歌手算了。 反正男偶像本來就是粉絲取向，又不是大眾路線」、「考慮到自己形象的話，絕對該澄清啊，這會形象崩壞的」、「這樣不說話，之後大概就是發聲明說要告誹謗罪了」等。

節目照常預告 爭議仍未解

儘管爭議持續延燒，Key參與的綜藝《我獨自生活》近日仍公開了新預告片，似乎未受影響。 然而Key與公司的正式立場至今未明，大眾的疑問與等待也持續增加。

