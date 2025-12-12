朴娜勑「注射阿姨」风波持续延烧！SHINee温流也遭波及，经纪公司发声明：是爲了皮肤管理才去医院

SHINee温流与「注射姨母」A某关系密切的疑惑传开后，经纪公司GRIFFIN娱乐也出面进行解释。

日前喜剧演员朴娜勑在涉嫌职场霸凌后，又被爆出给「注射姨母」A某注射输液等涉嫌违反《医疗法》的情况下，与A某关系密切的艺人们也牵涉其中。而SHINee温流被曝曾赠送签名CD给A某，因此有人怀疑温流可能牵涉到非法医疗行爲，并要求他进行解释。



温流的经纪公司GRIFFIN娱乐11日通过正式立场表示：「温流在2022年4月通过熟人介绍，首次访问A某工作的新沙洞医院，考虑到当时医院的规模等，当时难以了解到目前在网路上引发的医疗执照争议。」

对於因签名CD引起的争议，GRIFFIN娱乐解释：「温流前往医院是爲了接受皮肤管理，签名CD只是表达对诊疗的感谢。对於围绕与旗下艺人相关、事实不服的言论被恶意扩散的情况，深表遗憾。」最后补充：「希望不要再发生更多的臆测，本公司今后也会尽全力保护艺人的名誉和权益，谢谢！」



立场文公开后，也立即在韩网引发热议。韩网友：「如果是像样的医院当然不会有任何怀疑，而且接受管理时产生的单纯的交情充分理解」、「不是...（医院）规模到底有多大，都被骗了」、「温流的公司真的好能干啊」、「立场文简单明了」、「那家医院也要调查一下了」、「啊 Key 爲什么这么安静」、「解释得恰到好处，去医院接受治疗时谁会去看医疗执照呢」、「Key 爲什么说明呢？越是这样疑惑就越大」、「经纪公司的应对不错」、「SM又不是小店，现在还在观望的理由是什么」、「这个公司看起来对温流很有感情，光看立场文就感觉如此」、「不是医生也不是护理师，可以在医院工作吗」等等。

