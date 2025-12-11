「票房女王」朴信惠回归啦！新剧《卧底洪小姐》变身职场迷糊菜鸟，卷卷短发超可爱～

朴信惠将在新作《卧底洪小姐》中一人分饰两角！！角色名也非常好记，就叫「洪金宝」～～XD

预计於一月首播的 tvN 全新周末剧《卧底洪小姐》以1990年代为背景，讲述35岁的菁英证券监督官 洪金宝（朴信惠 饰），因察觉可疑资金流向，而伪装成20岁的新进职员 洪蔷薇 进行卧底，就此展开的一段乱中有趣的复古办公室喜剧。



剧中朴信惠饰演的洪金宝，是个将年龄、学历、甚至自尊心全部压低后投入卧底作战的角色。身为学识兼备的菁英、天上天下唯我独尊，是证券监督院的首位女性监督官，被称为是「汝矣岛魔女」。这样的她，在35岁的年纪肩负起以20岁高中毕业女职员身分「再活一次」的重大任务，展开让人手心冒汗的刺激故事。



▼《卧底洪小姐》最新角色预告：



公开的剧照中，捕捉到朴信惠同时展现完美菁英「洪金宝」与迷糊新人「洪蔷薇」的180度变身。从沉稳长发到可爱短发等不同造型呈现出的反差模样，都能感受到朴信惠驾驭角色的精湛演技。



洪金宝是个能力至上、追求完美的人物，剧照中她从容的表情与带著些微锐利感的微笑，彷佛让周遭气氛瞬间冷却。相比之下，洪蔷薇则呈现出社会新鲜人特有的青涩感，不仅如此，还带著在洪金宝身上少见的温暖、明亮能量，带来截然不同的氛围。



透过「伪装」这个设定来诠释完全不同的角色，朴信惠的演技表现也备受期待。而辛苦突破年龄与学历差距的高墙、好不容易踏入另一个世界的洪金宝，又将如何克服迎面而来的危机，也令人关注。

《卧底洪小姐》将会在 1 月 17 日晚间 9 点 10 分首播。



