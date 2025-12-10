1月必追新剧《春日狂热》！安普贤直球追爱、李主傧筑墙防守，甜度爆表的罗曼史来了～

tvN 全新月火剧《春日狂热》（Spring Fever）公开心动海报，讲述性格冷漠的乡间小学老师 尹春（李主傧 饰）遇上热情似火的男子 宣在奎（安普贤 饰），两人因春日气息而悸动的爆笑爱情故事。

《春日狂热》由深受信赖的大势演员安普贤、李主傧，与创下 tvN 月火剧历代最高收视的《和我的老公结婚吧》导演朴元国携手打造，自开播前便备受热烈关注。早先第一版海报就相当吸睛，还没开播就让人感受到满满的粉红氛围，真的是太相配了～！！



其中，《春日狂热》方面於今天 10 日公开了完整呈现安普贤与李主傧之间「直球与筑墙」关系性的花盆海报。两个毫无预警闯入彼此人生的人，将带来什么样的「春风罗曼史」，观众们的期待值也随之高涨。

公开的海报中，以学校外墙为背景，呈现了在奎与春一起站著的模样。在奎托著下巴坐在椅子上，若无其事地将一盆系著缎带的花盆，递给站在他身旁的尹春。



独特的在奎行动令人会心一笑，而尹春则因为这份突如其来的礼物而满心悸动。究竟无法预测、直进型的男主会用什么方式融化女主的心？两人之间的故事令人愈加好奇。



对此，制作组表示：「透过双人花盆海报，我们想直观呈现在奎想要突破『筑墙模式』的尹春、无畏地传达自己心意的能量，还有两人令人心动的肢体化学反应。」并补充说：「请期待这两位截然不同的人物，其关系将如何变化。」



新剧《春日狂热》预计於 2026 年 1 月 5 日晚间 8 点 50 分首播。

