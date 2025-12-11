「绅士举动」全纪录！IVE张员瑛独站补妆，李俊昊贴心举动暖化网友心

近日一段来自「AAA颁奖典礼」后台的短片在韩网疯传，记录下演员李俊昊与IVE成员张员瑛在高雄担任MC时的互动细节，李俊昊一系列贴心举动被网友封为「绅士典范」，引发热烈讨论。

影片摄於12月6日在高雄举办的「2025 AAA」（2025 10th Anniversary Asia Artist Awards），当天李俊昊以黑色正装亮相，张员瑛则身穿白色礼服，两人优雅主持获得不少好评。 然而真正引起话题的，是典礼间隙李俊昊对后辈的自然照顾。



影片中，当张员瑛俯身准备拿取水瓶时，李俊昊早已先一步将水递上；在后台补妆空档，他察觉张员瑛的工作人员未及时到场，便细心询问，还主动将自己的妆发团队借给她使用。休息时，他们也不断互动交流，气氛轻松自然。最受网友称赞的是合影环节，当工作人员请两位MC蹲到前方时，李俊昊立即低声提醒张员瑛：「你不应该和成员们站在一起吗？」并贴心考虑到她的礼服可能不便蹲姿，笑著解围：「衣服也不方便，别蹲这里啦！」如此举止，不仅展现出他对后辈的关心，也让粉丝大赞他的暖男形象。





影片曝光后，网友纷纷留言：「李俊昊的照顾是出自习惯的温柔」、「前辈的风范太让人好感了」、「张员瑛遇到这样的前辈真的很幸运」、「李俊昊细心又有绅士风度」等。 两人在典礼上的默契与自然互动，也成为本届AAA最温暖的花絮之一。

