破千万观影《王命之徒》卷入抄袭疑云！制作公司强硬回应：毫无事实根据

今年动员超过千万观影人次、持续创下票房佳绩的张恒俊导演电影《王命之徒》，其制作公司针对「原作抄袭」争议全面否认，并表示将采取强硬的法律程序应对。

10日，《王命之徒》制作公司发表官方声明表示：「本片是以历史事实为基础的纯原创作品，创作的全部过程都有详细记录，因此能够证明作品的原创性。」



针对已故演员严某的遗族提出作品相似的主张，制作公司划清界线表示：「由於作品取材自历史人物与事件，可能会存在其他主张相似性的创作，但在创作过程中并不存在接触该作品的途径或因果关系。」同时也强调，在企划开发与制作过程中，完全没有抄袭其他著作的事实。



制作公司进一步明确指出，所谓抄袭主张毫无事实根据，并强调对於相关指控「我们将采取一切必要措施予以坚决回应，包括诉诸法律途径」。

根据 MBN 9日的报导，於2019年过世的舞台剧演员严某的遗族表示，电影在主要设定与剧情发展上，与故人於2000年创作的舞台剧《严兴道》有相当程度的相似，因此已向制作公司寄发内容证明信函。遗族方面也表示，希望父亲能以原作者身分被列入作品名单。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻