「票房女王」朴信惠回歸啦！新劇《臥底洪小姐》變身職場迷糊菜鳥，捲捲短髮超可愛～

朴信惠將在新作《臥底洪小姐》中一人分飾兩角！！角色名也非常好記，就叫「洪金寶」～～XD

預計於一月首播的 tvN 全新週末劇《臥底洪小姐》以1990年代為背景，講述35歲的菁英證券監督官 洪金寶（朴信惠 飾），因察覺可疑資金流向，而偽裝成20歲的新進職員 洪薔薇 進行臥底，就此展開的一段亂中有趣的復古辦公室喜劇。



劇中朴信惠飾演的洪金寶，是個將年齡、學歷、甚至自尊心全部壓低後投入臥底作戰的角色。身為學識兼備的菁英、天上天下唯我獨尊，是證券監督院的首位女性監督官，被稱為是「汝矣島魔女」。這樣的她，在35歲的年紀肩負起以20歲高中畢業女職員身分「再活一次」的重大任務，展開讓人手心冒汗的刺激故事。



▼《臥底洪小姐》最新角色預告：



公開的劇照中，捕捉到朴信惠同時展現完美菁英「洪金寶」與迷糊新人「洪薔薇」的180度變身。從沉穩長髮到可愛短髮等不同造型呈現出的反差模樣，都能感受到朴信惠駕馭角色的精湛演技。



洪金寶是個能力至上、追求完美的人物，劇照中她從容的表情與帶著些微銳利感的微笑，彷彿讓周遭氣氛瞬間冷卻。相比之下，洪薔薇則呈現出社會新鮮人特有的青澀感，不僅如此，還帶著在洪金寶身上少見的溫暖、明亮能量，帶來截然不同的氛圍。



透過「偽裝」這個設定來詮釋完全不同的角色，朴信惠的演技表現也備受期待。而辛苦突破年齡與學歷差距的高牆、好不容易踏入另一個世界的洪金寶，又將如何克服迎面而來的危機，也令人關注。

《臥底洪小姐》將會在 1 月 17 日晚間 9 點 10 分首播。



