《荣耀：她们的法庭》李奈映曝老公元斌看剧反应！11岁儿子无缘欣赏妈妈演技

由演员李奈映、郑恩彩及李清雅所主演的《荣耀：她们的法庭》昨日刚播出最终回，而李奈映也在访谈中转达老公元斌在观看这部作品时的反应。

《荣耀：她们的法庭》剧情描述三位女性律师，专为性犯罪受害者发声，不过三人会结盟也因为自己在年轻时曾是受害者，三人选择正面迎击自己过往的伤痛，揪出不义之人。本剧改编自瑞典的同名电视剧集，在3月10日播出最终回也刷新了自身的收视率纪录，李奈映在剧中饰演律师尹罗映一角，由於年轻时受到的迫害让她展现高度正义决心，演技细腻引发观众共鸣，时隔三年成功回归小萤幕。



李奈映也发表了终映感想，她表示能够圆满结束真是非常庆幸，虽然本剧在题材上可能稍微有点硬，不过观众们的反应比她想像中的更热烈。同为演员的老公元斌看了演出是什么反应？大家也非常好奇。李奈映表示老公也看了剧，不过李奈映本人总是不说太多，老公则是露出「是这样吧！」的表情继续试探著她的眼神，但是到最后他也都没说什么，应该是觉得一切都顺利吧。



李奈映自嘲没能每一集都与家人一起死守首播，原来是觉得太丢脸了，所以家人就让她之后再自己看OTT平台播出，大家还是关心元斌对於她的表现是否有具体的话语或评价？但李奈映表示比起那些细节，他们比较在意一切是否都顺利进行著，克服了难处，还不错，这样的想法，对於别人的称赞，李奈映笑说自己如果听到了会非常害羞。



《荣耀：她们的法庭》因为是15岁以上才能够收看的作品题材，因此目前还只有11岁大的儿子，很可惜的是现阶段无法观赏这部作品，虽然儿子也很想一起看不过暂时无法实现。李奈映也希望儿子之后满15岁可以看看这作品，也希望他了解这样的社会现况。

