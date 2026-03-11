从JYP老板变「公务员」？最重磅合影曝光，朴轸永和韩中元首同框！网叹：人脉已经是Next Level

韩国「JYP娱乐」创办人、歌手兼制作人朴轸永（J.Y. Park）最近又有新动作！去年9月才被李在明政府延揽，出任总统直属「大众文化交流委员会」共同委员长，没想到才过了约半年，10日又传出他将辞去JYP娱乐的社内董事职务，消息一出立刻引发外界关注。 毕竟这位「K-pop传奇制作人」的一举一动，向来都自带话题。

回顾去年任命消息公布时，总统府秘书室长姜勋植就曾在记者会上盛赞朴轸永，称他是「代表韩国的歌手之一」，多年来致力於推动K-pop走向世界，也期待他能在文化交流层面发挥影响力，让全球更多人享受韩国大众文化，同时也让韩国接触更多不同文化，打造真正「文化百花齐放」的韩国。

对於突然接下政府职务，朴轸永当时其实也坦言压力不小。 他在SNS发文表示，身为娱乐圈从业者，要接政府工作其实相当犹豫，「担心与负担都不少」，但想到现在正是K-pop迎来前所未有机会的关键时刻，最后还是决定「硬著头皮上了」。 他也承诺会把自己多年在产业现场感受到的制度需求整理出来，推动更实际的支持政策，让后辈艺人能获得更好的发展机会，也希望K-pop能再上一层楼，成为世界各国彼此理解与交流的桥梁。



朴轸永的「文化外交」行程很快就登上国际舞台。 去年11月，他以大众文化交流委员会共同委员长身分出席中韩最高领导人晚宴，还与中国国家主席习近平会面。 事后他开心在社群分享心得，直说能亲自交流非常荣幸，也希望未来能透过大众文化，让两国人民更加靠近。其实朴轸永对K-pop未来一直很有想法。 他过去在综艺节目上就透露，自己「已经规划好未来5年的K-pop蓝图」，完全是制作人本能发作，脑袋永远在想下一步。



就在大家还在猜他会怎么布局时，JYP娱乐昨日（10日）宣布重磅消息：朴轸永将辞去公司社内董事，并且不会在3月26日的股东大会上参与连任。 简单说，就是正式卸下公司董事身分。不过粉丝也不用太紧张，因为朴轸永并没有「退休」的打算。 公司表示，他未来会把更多时间放在创作、艺人活动与培养后辈，同时也会投入更多K-pop产业相关的对外活动。 换句话说，JYP老板只是把行政工作放下，专心回到自己最擅长的「做音乐、打造明星」。

从1994年出道至今，朴轸永已经在乐坛打滚超过30年，身兼歌手、作曲家、制作人等多重身分，打造出无数K-pop明星。 如今虽然卸下JYP董事职务，但看起来他的K-pop蓝图才刚要展开第二人生。 至於下一步会不会再搞出什么「震撼弹」？ 只能说——只要是朴轸永，大家大概都不会太意外。

