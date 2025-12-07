BTS防弹少年团RM惊爆「曾数万次考虑解散」，透露下半年无活动原因！吐露心声：靠成员与粉丝撑下去

BTS防弹少年团队长 RM 於 6 日透过直播与粉丝进行互动，分享回归计划和近况，不仅聊到全员退伍后迟迟未展开活动的原因，更语出惊人地透露称：曾数万次考虑解散或停止团体活动。

RM表示，身边的阿米会向他转发各种消息，但他并不是可以对每一个状况出面解释的人，只能尽可能让大家安心：「这个职业无法透露所有的内幕。 我也无法代表整个团队发言，我只是其中一个个体。」RM解释道，以前他会为团队出面，但现在每位成员都是独立的个体，有各自的倾向，已经不再适合由他来进行指导或管理。

针对许多粉丝提问「为何浪费 2025 年下半年，没有进行任何活动」，RM表示：「我们也不想浪费时间，我也想在退伍后展开丰富多样的活动。 但我们有无法向各位透露的原因。 我没有权力公开所有事情。」他同时解释，由於公司是上市公司，有许多机密事项，他不能随意发布消息。



BTS最后一场演唱会是在 2022 年 10 月，至今已经超过 3 年。 RM坦言自己非常想开演唱会，但这需要非常多的准备，个人压力也很大。 RM透露从上个月又开始失眠，甚至考虑是否需要开安眠药的处方。

RM表示BTS新专辑已经差不多准备就绪，成员们每天都在练习，12月也会继续练习和拍摄，团队对於向短影片内容转型做了很多思考。 RM认为无论自己还是粉丝都在变化，大家都要向前走，他也曾对团体是否持续感到动摇：「『是不是解散或中断活动比较好？』我曾有过数万次这样的想法。 现在能够继续维持团队，是出於成员之间的爱和对粉丝的尊重。」



对於让粉丝等待许久，RM表示非常抱歉，但BTS必须考虑到回归的规模和各种情况，在拿出令粉丝满意的作品之前，无法轻易回归：「我也是人，也会犯错，也可能无法满足你们的期望。 我会努力生活，和关心我的人一起合作，继续下去。」

RM透露自己正在考驾照，努力追上同龄人的步伐。 最后，RM 流露了对粉丝的爱意：「希望你们知道，我爱你们。 即使这份爱没有完全得到回报，我仍会用我的方式去爱你们。」



BTS 在 2022 年以 Jin 的入伍为开端进入军白期，并已於今年 6 月以 SUGA 的退伍完成全员服役义务。粉丝正高度期待他们在明年春季以完整体回归。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻