「Wooga Family」对朴叙俊新剧《等待京道》的反应？朴叙俊开玩笑说：大家对我的作品不太感兴趣 XD

果然是真好友 XDD 今天首播大家一定会帮朴叙俊宣传吧！！

《等待京道》是朴叙俊继《梨泰院Class》之后时隔5年再次出演电视剧，制作发布会上朴叙俊表示：「真的等了很久！来到制作发布会现场也很激动，从一开始确定作品到拍摄结束，印象都非常深刻，正在怀著激动的心情等待首播。」

被问到「Wooga Family」对这部作品的反应，朴叙俊说：「虽然拍作品的时候都会和他们聊一聊，但是大家好像都没有那么感兴趣。」引发现场一阵笑声。但是朴叙俊补充说：「但是作品出来的话，大家都会支持和反馈，我也无法预料他们会有什么样的反应，所以很期待。」



韩娱圈最出名的至亲组合之一就是由朴叙俊、崔宇植、朴炯植和 BTS V、歌手 Peakboy 组成的「Wooga Family」。以电视剧《花郎》爲契机，V 和朴炯植、朴叙俊结下交情，之后崔宇植和 Peakboy 也加入其中，他们还曾一起出演综艺《In The Soop：友谊之旅》。而崔宇植日前上节目曾表示大家最近都很忙，要见一面都很困难，不过大家都会在群组里面报告自己的近况，像是「我今天在大邱」、「我在哪里哪里」等，也是非常有趣。



而《等待京道》由朴叙俊、元志安主演，讲述曾在20岁和28岁时两次恋爱并分手的李京道（朴叙俊 饰）和徐智友（元志安 饰），在以曝光出轨丑闻的记者和丑闻主角的妻子的身份重逢后，再次展开既心酸又真挚的恋情，将在今晚（6日）首播。



