愤怒发声！「制伏入室强盗」NANA怒斥儿童性侵案判决：「服刑八年？ 真的吗？」

歌手兼演员 Nana（林珍娜）近日公开对一起儿童性犯罪的判决表达了强烈的愤怒。Nana 於 6 日在IG分享了一张新闻截图，该报导指出，一名67岁男子涉嫌性侵9岁女童，在二审中被判处有期徒刑8年，且无需佩戴电子脚镣。

近日，大田高等法院对 67 岁男子 A 某维持了一审的8年有期徒刑判决。 A 某被指控於 2023 年以「给钱」为由将 9 岁女童 B 某带上自己的车，随后实施性侵。

检方考量 A 某曾因类似性犯罪被判8个月实刑，认定其再犯风险高，曾请求法院下达配戴电子追踪装置（电子脚镣）的命令。 一审法庭在判刑8年时指出，受害儿童遭受巨大精神创伤、被告人不配合调查、未获得被害人谅解等情节恶劣，但 A 某过去的犯罪纪录已是 40 多年前，且此后无其他性犯罪前科，因此驳回了电子脚镣的请求。 A 某提出上诉要求减刑，被二审法庭驳回。

一向关注社会议题并勇於发声的 Nana，对此案的判决表达了强烈不满。 她在 SNS 上发文怒斥：「好气啊。 服刑8年？ 真的吗？ 8 年吗？」



值得注意的是，Nana 此番言论受到了更大的关注，因为她本人在最近经历了犯罪侵害事件。 上个月 15 日，30多岁男性A某闯入 Nana 家中，掐住NANA母亲的脖子，持刀威胁索要金钱。 Nana 与母亲合力制伏歹徒并报警，母亲受伤严重一度昏迷。A男供称因生活费不足而犯案，当时以为家里没人，更不知道是艺人家。

Nana 在经过一段时间的恢复后，已於事发 11 天后重新投入工作。 经历过亲身被害的经验，使她对犯罪判决的愤怒显得更加强烈。



