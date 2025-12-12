Viu原创韩剧《模范的士3》收视飙破新高！由李帝勋打造的「道奇宇宙」全面升级：剧情揭露金义圣背后动人故事

Viu Original 热门韩剧《模范的士3》的主角：金道奇（李帝勋 饰），这位为无助的人带来希望的超级英雄！「模范的士」之所以三季都安全运行，就是因为有它的存在，他的副角色「道奇宇宙」也一直再进化，从变装到心理战！李帝勋用「生命投入」打造让人永远看不腻的金道奇。

（雷）在最新播出的 EP.5-6 中，金道奇盯上了多年前一宗案件，当中更与张代表有关，於是与彩虹运输团队假扮成赌徒，成功骗到了犯人正在经营的健身房办公室，更进一步发现了藏有运动赌博的秘密监控室！



更值得一提的是，张代表（金义圣 饰）一边照顾失忆的多年好友东秀哥（金基天 饰），一边找回东秀哥失踪儿子的真相，当年这个事件更是张代表创建彩虹运输业务的重要案子，当中的情感线表达得更是细致，亦能再次展露出「彩虹」团队互相扶持的精神。他们这一次能否顺利解决这场长期悬案，张代表与东秀哥的关系又会如何发展呢？让人好想快点看到下一集啊啊！！！



【收视率数字也证明了一切】第 3 季首播以全国收视 9.5% 起跑，而最近播出的第 6 集更以 12% 刷新自身最高收视。即便季数增加、结构重复，观众依然忠实追剧的原因在於，他们感受到了李帝勋对金道奇这个角色的诠释始终如一的强大，把金道奇这个角色「越磨越亮」。



这季面对未成年非法赌博案（EP.1-2）、中古车诈欺案（EP.3-4）、长期悬案（EP.5-6）等，道奇并不会一开始就愤怒。他反而冷静搜集情报、判断该如何行动，之后便以「无论牺牲什么也不能再失去受害者」的坚强意志，奋不顾身投入其中。





金道奇的存在感，最终也是透过李帝勋的演绎所完整呈现。每季都不重复的开发全新副角色，还持续更新自己的战斗力，消化更高强度的动作戏份，或是使用心理战时表现出来的细腻度，都能让观众们看见他的成长。



从为了动摇日本组织而亮出的「爽朗系狂战士」副角色，到接近中古车恶棍的「超划算冤大头顾客」，再到为了摧毁操控赌局犯罪的「老千道奇」，每个副角色都带著幽默感，但却不会显得过於轻浮。因为对道奇而言，没有「只用几天就能糊弄的假脸孔」。每个都是赌上性命的真实面貌，是钻进恶之缝隙的激烈心理战与渗透术。因此观众看著变装后的道奇会笑，但也能看到背后的缜密心思。这些副角色的精致度，也正是让金道奇本体角色不被稀释的原因。



而能将其升华成美德的，是李帝勋本人的诚意。观众不只享受金道奇胜利的瞬间，也在与他一同痛苦、动摇的情感累积情绪，获得更大的感动。他从未放下那个让副角色与动作戏不沦为话题消费的核心情感――责任感。就算演的是有点傻气的副角色，他眼神仍然在计算局势；猛烈动作戏之后，他也仍然挂心著必须守护的人。画面上呈现的是角色的才能，但在其下堆叠的，是演员们实打实的真诚付出。他每次都尽全力投入角色的态度，也决定了整部作品的高度与厚度。



若要让季播剧长期维持，角色就不能被消耗殆尽。而金道奇能达到这个条件，正是因为李帝勋每一季都以不同方式让角色分化。只要这份情感的真诚持续存在，即使再延续几季，角色也不会过度磨损。而第 3 季也再次证明了，这个世界观的中心轴仍然坚实。



Viu Original原创犯罪韩剧《模范的士3》持续热播中，香港观众记得逢星期五、六晚到Viu紧贴进度。



▼李帝勋流利切换三种语言的片段：

