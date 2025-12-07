《AAA 2025》移师台湾，得奖名单一览：IU & Stray Kids均得「6冠王」头衔
《AAA 2025》移师台湾，得奖名单一览：IU & Stray Kids均得「6冠王」头衔

明星   2025年12月7日   星期日17:00   草莓  

（封面图源：LINE TV@《2025 AAA颁奖典礼》截图）

由韩国媒体《STARNEWS》主办之颁奖典礼「Asia Artist Award 2025」（AAA 2025）昨晚移师台湾举行，众韩星共襄盛举，其中IU及Stray Kids均在典礼上获6奖之多，成为当日赢家「6冠王」。得奖名单如下：

AAA年度演员：IU
IU（图源：LINE TV@《2025 AAA颁奖典礼》截图）

AAA年度歌手：Stray Kids
Stray Kids被彩带吓一跳（图源：LINE TV@《2025 AAA颁奖典礼》截图）

AAA年度专辑：Stray Kids《KARMA》
Stray Kids（图源：LINE TV@《2025 AAA颁奖典礼》截图）

AAA年度歌曲：IVE〈REBEL HEART〉
AAA年度最佳男主角（TV）：李俊昊
AAA年度最佳男主角（OTT）：朴宝剑
AAA年度最佳女主角（TV）：林润娥
AAA年度最佳女主角（OTT）：文素利
AAA年度舞台：ATEEZ
AAA年度表演：RIIZE
AAA年度音乐偶像：LE SSERAFIM

AAA最佳新艺人：AHOF、NEXZ、KickFlip
AAA New Wave：ALLDAY PROJECT、ATEEZ润浩
AAA最佳艺人：MONSTA X、ATEEZ、WOODZ、林俊杰（JJ LIN）、LE SSERAFIM、李浚赫、林润娥、IVE、Stray Kids、李俊昊、金裕贞、RIIZE、ALLDAY PROJECT、严志媛、IU、文素利、朴宝剑、佐藤健
AAA最佳Emotive：姜有皙（演员）、RIIZE（歌手）
AAA最佳Icon：秋泳愚（演员）、CRAVITY（歌手）
AAA潜力奖：xikers
AAA最佳K-POP唱片：IVE、Stray Kids、ATEEZ
AAA最佳MV：MEOVV〈Hands Up〉
AAA最佳OST：《Kpop 猎魔女团》〈Golden〉
AAA最佳CP：朴宝剑、IU
AAA最佳表演：KiiiKiii、CORTIS
AAA亚洲明星：林俊杰（JJ LIN）、林润娥，佐藤健
AAA最佳乐团：QWER
AAA最佳声音表演：赵雅顿
AAA最佳制作人：3RACHA（Stray Kids小分队）
AAA Fabulous（演员）：李俊昊
AAA Fabulous（歌手）：IU
AAA抢镜者：崔代勋
AAA亚洲名人：张员瑛、朴宝剑
AAA热门趋势：IU
AAA新人奖：朴允浩、KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、CORTIS
AAA最佳选择：李伊庚，Stray Kids铉辰、i-dle舒华、ATEEZ弘中、LE SSERAFIM金采源
Symbol of AAA：张员瑛
AAA人气奖：李俊昊（男演员）、金惠奫（女演员），林英雄（男solo歌手）、雨琦（女solo歌手）、Stray Kids（男团歌手）、NiziU（女团歌手）
AAA History of K-POP：MONSTA X
AAA K-POP Grand Presence：张员瑛、Stray Kids Felix
AAA最佳演员（女子）：李惠利、车珠英
AAA最佳演员（男子）：李浚荣、秋泳愚
AAA最佳音乐人（solo）：崔睿娜、Ash Island、Chanmina
AAA最佳音乐人（团体）：Kiss of Life、MEOVV、TWS

AAA 10传奇制作人：BUMZU
AAA 10 传奇K-POP Master Professional：STARSHIP徐贤珠
AAA 10传奇情侣：朴宝剑、金裕贞
AAA 10传奇演员：严志媛、李浚赫
AAA 10传奇歌手（solo）：IU，G-Dragon
AAA 10传奇歌手（团体）：BLACKPINK、BTS防弹少年团

