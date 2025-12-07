《AAA 2025》移师台湾，得奖名单一览：IU & Stray Kids均得「6冠王」头衔

由韩国媒体《STARNEWS》主办之颁奖典礼「Asia Artist Award 2025」（AAA 2025）昨晚移师台湾举行，众韩星共襄盛举，其中IU及Stray Kids均在典礼上获6奖之多，成为当日赢家「6冠王」。得奖名单如下：

AAA年度演员：IU



AAA年度歌手：Stray Kids



AAA年度专辑：Stray Kids《KARMA》



AAA年度歌曲：IVE〈REBEL HEART〉

AAA年度最佳男主角（TV）：李俊昊

AAA年度最佳男主角（TV）：李俊昊

AAA年度最佳男主角（OTT）：朴宝剑

AAA年度最佳女主角（TV）：林润娥

AAA年度最佳女主角（OTT）：文素利

AAA年度舞台：ATEEZ

AAA年度表演：RIIZE

AAA年度音乐偶像：LE SSERAFIM

AAA最佳新艺人：AHOF、NEXZ、KickFlip

AAA New Wave：ALLDAY PROJECT、ATEEZ润浩

AAA最佳艺人：MONSTA X、ATEEZ、WOODZ、林俊杰（JJ LIN）、LE SSERAFIM、李浚赫、林润娥、IVE、Stray Kids、李俊昊、金裕贞、RIIZE、ALLDAY PROJECT、严志媛、IU、文素利、朴宝剑、佐藤健

AAA最佳Emotive：姜有皙（演员）、RIIZE（歌手）

AAA最佳Icon：秋泳愚（演员）、CRAVITY（歌手）

AAA潜力奖：xikers

AAA最佳K-POP唱片：IVE、Stray Kids、ATEEZ

AAA最佳MV：MEOVV〈Hands Up〉

AAA最佳OST：《Kpop 猎魔女团》〈Golden〉

AAA最佳CP：朴宝剑、IU

AAA最佳表演：KiiiKiii、CORTIS

AAA亚洲明星：林俊杰（JJ LIN）、林润娥，佐藤健

AAA最佳乐团：QWER

AAA最佳声音表演：赵雅顿

AAA最佳制作人：3RACHA（Stray Kids小分队）

AAA Fabulous（演员）：李俊昊

AAA Fabulous（歌手）：IU

AAA抢镜者：崔代勋

AAA亚洲名人：张员瑛、朴宝剑

AAA热门趋势：IU

AAA新人奖：朴允浩、KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、CORTIS

AAA最佳选择：李伊庚，Stray Kids铉辰、i-dle舒华、ATEEZ弘中、LE SSERAFIM金采源

Symbol of AAA：张员瑛

AAA人气奖：李俊昊（男演员）、金惠奫（女演员），林英雄（男solo歌手）、雨琦（女solo歌手）、Stray Kids（男团歌手）、NiziU（女团歌手）

AAA History of K-POP：MONSTA X

AAA K-POP Grand Presence：张员瑛、Stray Kids Felix

AAA最佳演员（女子）：李惠利、车珠英

AAA最佳演员（男子）：李浚荣、秋泳愚

AAA最佳音乐人（solo）：崔睿娜、Ash Island、Chanmina

AAA最佳音乐人（团体）：Kiss of Life、MEOVV、TWS

AAA 10传奇制作人：BUMZU

AAA 10 传奇K-POP Master Professional：STARSHIP徐贤珠

AAA 10传奇情侣：朴宝剑、金裕贞

AAA 10传奇演员：严志媛、李浚赫

AAA 10传奇歌手（solo）：IU，G-Dragon

AAA 10传奇歌手（团体）：BLACKPINK、BTS防弹少年团

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻