辛睿恩生日将至 所属公司突发声明：「不再收取信件以外的粉丝礼物」

演员辛睿恩所属公司对於礼品收取的政策想要重新规划，也预告了其中的限制，一直以来收到来自许多粉丝各式各样的应援与心意，非常的珍视并且收藏，於是对於中断收受礼物的声明也请求粉丝们的谅解。

辛睿恩所属公司於今日透过官方帐号公开说明演员辛睿恩的礼物收受相关事宜，内容则是「往后除了信件以外，所有的礼品都将全面停止收受」。接著也写出了最终期限，也就是在2025年12月21日之前送达的礼物，仍会转交到演员手中，但在之后到达的礼品，无论何种型态都难以代收，也希望所有粉丝们能够体谅。这些礼物可以要求寄回或是以废弃的方式来处理。



接下来即将来到辛睿恩的生日，对此，所属公司也表示，关於辛睿恩的生日也是同样只收信件，如果目前有正在准备中的礼物或是应援，公司也会郑重地谢绝。最后，所属公司也代替辛睿恩向所有广大粉丝们表达谢意，并说这些饱含心意信件就能够成为一股很大的力量。



辛睿恩接下来的作品即是Genie TV原创电视剧集《死撑医师》与李宰旭搭档演出，目前正在拍摄中，该作品改编自高人气的Kakao网路漫画原著，是一部浪漫医学喜剧，以小岛为背景所展开的故事，公共保健医师都志意（李宰旭饰）与怀抱著秘密的护士陆河莉（辛睿恩饰），两人将有什么样特别的缘分？导演则是由透过《少年时代》与《热血司祭》等，擅长令人愉快喜剧的李明宇导演担任，备受期待。



