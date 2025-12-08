不再是「少年犯」单一事件，赵震雄「连资深演员都打」！业界追加爆料：成年后仍有反覆暴力行为

演员赵震雄（本名 赵元俊）因少年犯经历等原因退出演艺圈后，针对他过往行为的爆料仍接连不断。 媒体揭露其过去在片场和酒席等场合的暴力行径，受害对象包括年轻晚辈、资深演员、制作公司人员，牵连甚广。

成名后仍反覆施暴 争议性质升级

据《韩国经济新闻》，赵震雄在成名并担任主演后，仍多次殴打同事演员和制作人员。 有证言指出，资深演员 A 某在电影拍摄中遭到赵震雄殴打后愤而离开现场，赵震雄这才表示道歉。

另一位演员 B 某透露称，几年前曾看到赵震雄掌掴后辈演员并进行训斥。 B 某震惊於该名男演员年纪已不小仍遭此对待，自此除了拍摄，便尽量避开赵震雄。

制作公司相关人士 C 某则透露，曾在聚餐时被赵震雄「像开玩笑一样不断拍打后脑勺」，虽然感到不悦，最终仍只能以「可能喝多了」一笑带过，以免破坏气氛。 此外，还有其他相关人士声称曾被赏巴掌或踢腿。

尽管有人认为对 30 年前的错误穷追猛打过於严苛，但业界内外普遍指出：如果在成年后的活动过程中仍反覆出现暴力行为，那么争议的性质将发生根本性变化。



经纪公司封口：因当事人已引退

赵震雄此前的争议内容包括高中时因强盗性侵嫌疑被送少年院，成年后亦有殴打剧团成员被罚款、酒驾等纪录。 经纪公司Saram娱乐在第一波声明中曾回应：「少年犯前科已确认，但与性侵无关。」随著赵震雄退出演艺圈及暴力嫌疑持续增加，Saram娱乐表示，因当事人已经引退，无可奉告。

