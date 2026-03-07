秋泳愚饰演失去腿的博士生！金所泫《恋爱博士》再战虐恋 安畔锡操刀「连呼吸都是心动感」

上个月28日历经约4个月的拍摄后正式杀青，消息一出立刻让剧迷们暴动：「这组合我先嗑为敬！」

《恋爱博士》可不是什么恋爱教学节目，而是一部在机器人实验室里萌芽的「又苦又辣又甜」的虐心罗曼史。 秋泳愚饰演高中时期曾是游泳健将，却因病失去一条腿的博士生「朴民载」，遇上金所泫饰演迷失方向后重新出发的硕士生「任有珍」，两人在冰冷的实验室里点燃最炙热的火花。

这部剧的幕后阵容堪称「浪漫界复仇者联盟」！导演安畔锡的名字一出来，韩剧迷就该跪了——他可是拍出《经常请吃饭的漂亮姐姐》、《春夜》、《密会》、《毕业》等无数经典恋爱作品的大师级人物，连呼吸都能拍出心动感的男人！再加上写过《屋塔房小猫》、《浪漫满屋》的编剧闵孝贞，这组合简直是要把观众的眼泪榨干。

主演阵容更是让人无法直视！秋泳愚近年堪称「劳模本模」，从《牵牛和仙女》、《无赦之仇》、《外伤重症中心》、《玉氏夫人传》到电影《即使，这份恋情今晚会从世界上消失》，简直是住在摄影棚里的男人。 这次挑战失去腿的博士生，光想像就让人心疼到不行。



而19年戏龄的金所泫虽然年纪轻轻，却是从童星一路爬上来的「老江湖」！《Who Are You-学校2015》、《打架吧鬼神》、《月升之江》、《无用的谎言》、《是偶然吗？ 》、《朝鲜浪漫喜剧–绿豆传》、《喜欢的话请响铃》系列，证明她无论是校园纯爱还是古装悲恋都能完美驾驭。 这次再战虐恋，粉丝们已经准备好卫生纸了。



据现场人士透露，两位主演加上黄金剧组，整个拍摄现场和乐融融到不想下班。 如今《恋爱博士》正式进入后制阶段，预计今年内就会与观众见面。 不管你是秋泳愚的颜粉、金所泫的演技粉，还是安畔锡导演的忠实信徒，这部剧都已经在你的必看清单上了！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻