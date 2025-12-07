李伊庚AAA获奖感言「独却刘在锡」，被疑暗讽不满？ 怒呛：散布谣言者我一定抓到！

李伊庚於6日在台湾高雄举行的「2025 亚洲明星盛典（AAA）」上获得了 AAA 最佳选择奖，发表感言时公开提及了围绕自己的私生活谣言，并在感谢对象中唯独漏掉刘在锡，引起讨论。

李伊庚先对主办方和所属社表达感谢，接著说：「这句话可能不太适合在颁奖典礼上说，但我还是鼓起勇气说出来：最近对我来说，就像是遭受了天气预报中没有的冰雹一样。」他接著表示：「嫌疑人正透过我们公司的电子邮件发送道歉和请求宽恕的邮件。 我一定会抓住他。」

他含蓄地提到了自己退出 MBC 综艺节目《玩什么好呢？ 》，说：「《SNL Korea》在看吗？ 我现在星期四休息了。」（注：《玩什么好呢？ 》通常在星期四拍摄）。 随后，李伊庚说道：「我很想念 HAHA 哥，宇宰哥。 谢谢你们。」但没有提到刘在锡的名字，引起了人们对其意图的好奇。



李伊庚近期因关於私生活谣言的扩散而陷入争议。 自称德国女性的A某今年10月公开数张照片和对话记录，声称曾与李伊庚互发过性暗示资讯，后来说是使用AI伪造的，但之后又改口说「AI 是谎言」。对此，李伊庚上月21日透过IG表示已经报案并完成原告陈述，表示A某身份不明，数月前就曾给公司发来恐吓邮件，反复出现又消失。 公司曾安慰他说，没有必要对虚假事实进行真假攻防。

同时，对於争议爆发后退出固定出演的 MBC《玩什么好呢？ 》，李伊庚也表达了不满：「虽然只过了一天就说内容是捏造的并消失了，但因为这件事，我被建议退出综艺节目，於是我们选择了自行退出。」节目主力刘在锡未对李伊庚的退出亲自发声，部分观众因此提出质疑。最终，该节目制作单位出面，详细解释了李伊庚退出节目时的具体状况，并公开致歉，这场风波才暂时平息。



对於李伊庚在AAA颁奖典礼的发言，很多网友猜测单独漏掉刘在锡是否出於不满情绪、进行「无声狙击」，但仍认为十分轻率、拉低好感度，。

