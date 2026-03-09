乐天免税店再次启用 aespa 为全球代言人！携手KICKFLIP、HEARTS2HEARTS完成最强 K-pop 代言阵容

乐天免税店於今日（9日）正式宣布，选定大势女团 aespa 担任全新全球代言人！此次合作不仅象徵著双方的缘分续写，更与今年 1 月起担任代言人的 KICKFLIP、HEARTS2HEARTS 共同建构起强大的 K-pop 行销阵容。

信任感破表！aespa 凭强大国际影响力回归

由 Karina、Giselle、Winter、Ningning 组成的 aespa，自 2020 年出道以来便连发多首全球热门单曲。 去年她们凭藉第六张迷你专辑《Rich Man》达成演艺生涯第七次「百万销量」纪录，并透过第三次世界巡回演唱会与全球粉丝见面，展现了无可撼动的国际影响力。

乐天免税店解释，aespa 曾於 2022 年起担任过两年的代言人，当时双方成功的合作伙伴关系对提升品牌价值做出了显著贡献。 正是基於这份深厚的信任与亮眼的数据表现，决定再次邀请她们出任代言人，携手拓展全球市场。



锁定全球粉丝经济，强化差异化购物体验

藉此，乐天免税店将以 aespa 为首的三大艺人阵容为核心，在明洞总店与世界塔店等观光据点投放大型户外广告，并透过社群媒体（SNS）启动一系列数位宣传活动。 此举旨在锁定韩国国内、日本、大中华区及东南亚全境，利用强大的「粉丝经济」吸引多国游客。

乐天免税店行销部门长南宫杓表示：「非常期待能与 K-pop 代表艺人 aespa 再次合作，这将使全球行销的协同效应达到最大化。 我们计划在今年强化客制化行销，为全球顾客提供更具差异化的购物体验。」



