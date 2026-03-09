人气男星李帝勋庆祝入行20周年 将於4月30日在港举行粉丝见面会

大热韩剧「模范的士3」人气男星李帝勋为了庆祝入行20周年，他於上月28日起在首尔展开 [Our 20th Moment 2026 LEE JE HOON FANMEETING] ，在亚洲多个城市与粉丝相见。

今次FANMEETING 香港站已定於4月30日(星期四)晚上7时正，在旺角麦花臣场馆隆重举行，届时李帝勋带同一连串的惊喜和福利，在舞台上和大家一起分享他入行20周年的这份喜悦。票价分别为$1799、$1299 和$899 三种，於3月13日 (星期五)上午10时正起在栢图娱乐 Patotix 优先订票。





[Our 20th Moment 2026 LEE JE HOON FANMEETING] 香港站全场观众均可参予击掌会和获取数码签名海报，部分幸运儿更有机会得到下列福利，包括迷你访谈；1对1、1对4、1对8、1对15或1对25等安排和李帝勋合照；和李帝勋影宝丽来再加亲笔签名；亲笔签名海报等，势必掀起粉丝抢飞热潮。





李帝勋也特别录制了香港站宣传视频，在视频内他表情多多，既单眼眨又做手势，非常有趣和生动，他先以广东话介绍自己：「大家好，我系李帝勋！」接著以韩文说：「大家好，我是演员李帝勋，为了庆祝我出道20周年，我非常兴奋能在香港和大家见面， 4月30日晚，在麦花臣场馆让我们一起欢笑、交谈，近距离地留下美好的回忆。麦花臣交通便利，不一定要坐的士来，放心。那么，各位李帝勋的粉丝们，我哋香港见！谢谢！」

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

