「端宗陛下」制霸双榜！朴志训登顶「潜力明星品牌榜」冠军，演员榜仅次柳海真

韩国企业评判研究所日前公布最新「Rising Star（潜力明星）」品牌评价调查，结果由近期在大银幕上以精湛演技惊艳众人的朴志训，以压倒性的指数夺下冠军宝座，气势锐不可挡！

这份针对消费者高度关注的综艺人、歌手、戏剧及电影演员、男女偶像、运动明星甚至新人偶像等多元领域的数据分析，搜集了从2月28日至3月28日期间超过8402万件大数据，最终计算出参与指数、媒体指数、沟通指数与社群指数，排出当今最炙手可热的潜力明星。

朴志训以高达 514万9400 的品牌评价指数登顶，不仅在Rising Star部门夺冠，更在同日公布的「演员品牌评价」中，仅次於近期合作的大前辈柳海真，拿下亚军，堪称「双榜制霸」！



分析指出，朴志训近期在电影《王命之徒》中，饰演备受煎熬的端宗「李弘暐」一角，以细腻的情感演技深深打动观众，随著电影热卖突破700万观影人次，成功引爆全网讨论热潮，让他的人气如火箭般直线上升。 韩国企业评判研究所所长白昌焕（音译）分析：「朴志训品牌透过电影《王命之徒》中展现的端宗演技，成功夺下第一。」

紧追在后的竞争同样激烈。 第二名由歌手Woodz（曹承衍）拿下，以 319万8147 的指数稳坐亚军。 他的指数与1月相比，竟暴涨了惊人的105.59%！专家分析，这与他近期歌曲〈Drowning〉在榜单上上演「逆袭神话」，再度席卷音源榜单有关，让他的讨论度居高不下。



而国际大势男团Stray Kids则以 302万5380 的指数占据第三名，虽然指数较上月微幅下跌2.56%，但在全球榜单上持续创造惊人纪录的他们，仍是话题焦点。第四、第五名则由演技派演员包办。 朴正民以 285万2696 的指数排名第四，虽然相比1月有所下滑，但其每部作品都展现全新魅力的实力，让他在大银幕上持续保有存在感。 第五名则是人气暴涨的高胤祯，以 284万7633 的指数紧咬在后，指数较上月小幅上升2.11%，近期活跃於戏剧与综艺节目的她，展现了与观众积极沟通的一面。



研究所所长白昌焕补充分析：「获得第四的朴正民，是每次都能展现新魅力的演员，在银幕上持续获得认可；第五名的高胤祯，则透过戏剧和综艺活跃，强化与大众的沟通。」

随著朴志训在《王命之徒》中的催泪演出，不仅让「端宗陛下」成为热搜关键字，更让这位从偶像出身、成功转型实力派演员的他，迎来了演艺生涯的又一次巅峰！

