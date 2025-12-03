【韩网热门】笑疯！徐康俊苦口婆心告诫「想减肥不能吃这个」！全网反骨：难道我们不知道吗

男演员徐康俊以健硕的倒三角身材和明显的腹肌著称，身高达到183cm，体重其身材管理严格，尤其在退伍后通过高强度训练维持了精壮体格，并在多部作品、杂志中大方展示。

十分自律的徐康俊苦口婆心地告诫粉丝：「各位，最容易让人长胖的就是零食，要减肥的人，一定要好好吃饭，绝对不能碰零食！！！！」



韩国网友评论：

1. 那么，面包可以的吧

2. 看完他说的话后脑中一直浮现零食，结果把放了一个月没吃的饼干整包嗑光了

3. 对呀，我知道，可是，真的好吃

4. 不能放弃饼干

5. 平常不太买零食的，最近整个沉迷，当然就胖了，先把正在吃的米饼吃完我不再买了

6. 一边喀喀喀吃薯片一边看这篇的我...

7. 可是我生理期前 要命地想吃ᅲᅲ

8. 对啦，所以我去吃了果冻

9. （吃零食）会变幸福啊 怎么办.. ㅠ

10. 那我去吃年糕跟面包

11. 难道你以为我不知道这个道理？？

12. 刚刚才吃了奥利奥，看了这篇干脆再拆一包

13. 如果我长得像徐康俊我也不吃

14. 徐康俊：吃零食变胖的话身形多少会看得出来

我：吃零食变胖也一样长那样

15. 在大脑发出「克制点」讯号前，零食已经进嘴里了

16. 为什么零食会让人胖

17. 不要夺走我的幸福 ᅲᅲᅲ

18. 先不管零食，其实食量也会跟著变大，像是以前泡面会吃两包，但戒零食后食量也变小了，瘦了7kgᄏᄏ

19. 你不能每天在我耳边轻声制止的话，就别说那种话

20. 薯片超好吃啦！！你懂什么你懂什么！！ᅮᅮᅮ

21. 不吃饭、只吃零食的人就是我...... ㅜ

22. 嘘 小猫咪（代指徐康俊），请你安静

23. 我还以为你人很好... 没想到......

24. 道理我都懂啊... 是贺尔蒙叫我吃的... 你又不知道ᅲ

25. 要不要见面聊聊为什么会这样

原文：https://theqoo.net/square/4013642158

