朴恩斌×梁世宗确定主演tvN新剧《我的见鬼女友》！改编自同名人气电影，2026 年首播

tvN 新剧《我的见鬼女友》正式公布主演阵容，由朴恩斌与梁世宗搭档，展开一段结合灵异、悬疑与浪漫的共助调查罗曼史。 该剧以2011年由孙艺真和李民基主演的同名电影为原作，近日已完成主要卡司选定并正式开拍。

朴恩斌在剧中饰演国内屈指可数的财阀集团继承人，同时也是酒店代表「千如莉」。 她外貌、财力、能力样样完美，但在光鲜亮丽的日常背后，隐藏著一个阴森秘密——她「看得见鬼」。 因源源不绝的冤魂干扰，她的生活逐渐被恐惧侵蚀，角色的复杂内心将由朴恩斌以细腻演技刻画。



梁世宗则饰演首尔地检的王牌检察官「马刚旭」，具备检察官所有必要素养——优秀的体能、聪慧的头脑、正义的性格。 他坚守原则、面对不义绝不退让，总会追查案件到最后一刻，直至真相大白。



剧中，能看见鬼的千如莉与一心破案的马刚旭，因一连串看似偶然却命中注定的相遇，逐渐融入彼此的日常生活，形成意想不到的独特关系。 两人将如何合作并进一步展现化学反应，备受关注。

另有报导称，邕圣佑也将加盟饰演另一名财阀继承人「姜敏焕」，是济州岛雷蒙德酒店代表，聪明机智、外貌性感、个性温和且口才亮眼，将与朴恩斌、梁世宗形成微妙张力。



制作组表示，《我的见鬼女友》是一部主打「战胜恐惧」的罗曼史，「能看到鬼却并不畏惧的女人」与「因她而接触到未知世界的男人」相遇，千如莉神秘的能力与马刚旭的科学搜查本能相互交织，将带来令人痛快的情感宣泄。

《我的见鬼女友》预计於 2026 年 正式播出。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻