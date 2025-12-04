暗黑韩剧《亲爱的X》今天大结局！金裕贞能否登上梦寐以求的顶峰？金永大＆金度勋最终命运会如何？

金裕贞、金永大、金度勋主演的暗黑韩剧《亲爱的X》今天就要结局了！白雅珍能否登上她梦寐以求的顶峰呢？

上周公开的《亲爱的X》第9-10集中，随著新角色文道赫（洪宗玄 饰）登场，剧情走向发生逆转。白雅珍（金裕贞 饰）因徐美利（金志映 饰）代表而陷入危机后，通过文道赫抓住东山再起的机会。因爲想要登上最高位置，她甚至决心和文道赫结婚。但...文道赫在绅士的微笑背后隐藏著危险，白雅珍在莫名的不安和紧张中日渐疲惫。在第10集尾声，还发生沈圣希（金怡景 饰）突袭白雅珍，给观众们带来冲击性的结局。



公开的剧照中，白雅珍、尹俊瑞（金永大 饰）、金在吾（金度勋 饰）的眼神中流露出不同的悲伤。尹俊瑞用悲伤又有点冷漠的眼神，注视著白雅珍。预告中尹俊瑞大喊：「你会比文道赫先出事！现在你很危险，为什么只有你不知道？」文道赫的笑容看起来超阴险，他会对白雅珍做出什么事呢？



白雅珍在混乱中眼含泪水看著金在吾，而金在吾则抱著她，表情看起来很严肃，似乎下定某种决心。金在吾在预告中表示：「清醒一点，我会解决一切问题的！」展现想要拯救和守护白雅珍的意志，他会做出什么样的行动？备受关注。



最后是穿著华丽礼服的白雅珍，再次吸引大家的视线。但是...她的脸上没有笑容而是僵硬的表情，甚至还穿著礼服在深夜的市中心奔跑。究竟白雅珍能否登上梦寐以求的顶峰？而尹俊瑞与金在吾的最终命运会如何？《亲爱的X》将在今天公开大结局，大家别错过啦～



