SBS明年最疯神剧！《神与法律事务所》超狂设定：柳演锡「被鬼附身办案」、李絮搭档斗嘴斗法超带感

SBS全新金土剧《神与法律事务所》（《신이랑 법률사무소》）正式公布主演阵容，柳演锡、李絮确定携手主演，延济亨也将加入黄金卡司群。 剧组预告，这将是一部结合奇幻元素与痛快法律攻防的「韩式一扫冤屈冒险剧」，明年上半年播出。

柳演锡化身「能见鬼」的律师：展开神奇的「附身辩护」



柳演锡在饰演主人公「申伊朗」，原本是再普通不过的律师，却在把一间旧巫堂改造成法律事务所后，竟开始看到鬼、甚至被鬼附身。 因为这份奇妙体质，他意外成为「鬼客们的专属律师」，替各种含冤亡魂伸张正义。

柳演锡将展现「百变附身演技」，在不同鬼魂上身时呈现截然不同的表情、语气与肢体。 过去他曾在电视剧《运气好的日子》中演冷血杀人魔、音乐剧《要滚芭比》中挑战爆发力十足的摇滚歌者，演技多变备受肯定，也让粉丝更加期待他的新突破。

李絮胜率变身100%华丽菁英：外冷内热的律师「韩娜贤」



李絮这次挑战胜率百分百的大型律师事务所王牌「韩娜贤」。 她冷静、效率高、对胜诉绝不妥协，是法律界公认的「狠角色」。 但某天她竟在法庭上败给了「申伊朗」，人生轨道也因此出现巨大转弯。 起初她完全不相信「能看见鬼」这种荒唐说法，但在接触申伊朗、并亲眼见到各种不可思议的事件后逐渐卸下心防，找回内心深处的温暖。 李絮将以细腻的情感线呈现角色从冷硬到柔软的转变。

延济亨加入演出 饰演检察官「金贤佑」



演出多部作品、累积稳定实力的延济亨这次在剧中饰演检察官「金贤佑」。 他以一贯沉稳的存在感，为剧情增添更多法律攻防张力。 延济亨过去在《小神的孩子们》、《你喜欢布拉姆斯吗？ 》等作品中累积人气，此次加入也让观众更加期待角色之间的化学反应。

会见鬼的律师 × 菁英女神律师 × 鬼魂委托人：三方联手追真相

《神与法律事务所》最大的看点就是两位截然不同的律师如何携手合作：申伊朗能直接听到鬼魂的委托、甚至被附身，快速取得关键线索; 韩娜贤则负责以专业法律逻辑将碎片拼凑成完整证据。 两人从互看不顺眼，到被各种离奇案件「强迫合作」，形成超痛快的侦办节奏。 剧组表示「申伊朗的附身能力+韩娜贤的冷静判断+鬼魂委托人」，将形成前所未见的三角共助，带来欢笑、爽感，也不乏暖心时刻。」制作方更自信喊话：「柳演锡与李絮会用百分之两百的默契，带来『神级的趣味』，开创SBS律政剧的新风格。」

