复仇爽剧《模范的士3》第二个反派是尹施允！为了角色极限减重，反转面貌会让人大吃一惊！

有一阵子没有在韩剧里看到尹施允了！他在《模范的士3》（模范计程车3）将以反派登场，之前预告里的笑容已经让人鸡皮疙瘩啊～期待他本周出场！

时隔2年回归的《模范的士3》从首播前就预告会有更加恶毒的反派出演，也让观众们都相当期待！在21日至22日播出的第1～2集中，日本人气演员笠松将作爲第一个反派出演，吸引大家的视线。虽然他饰演的松田庆太最后整个深陷在金道奇的魅力里，让观众纷纷表示是「黑道老大爱上我」XD



接著，尹施允将作为第二个反派出击，他饰演的「车炳镇」是站在二手车诈骗销售公司顶峰的人物。公开的海报中，尹施允消瘦的脸庞、犀利的下巴曲线和杀气腾腾的眼神，已经令人紧张。还有之前预告里的笑容已经让人鸡皮疙瘩啊！为了这个角色，尹施允做了很多准备，此前他曾通过《我家的熊孩子》挑战极限减重，在进行15小时断水减重后，一天内减掉5公斤、体脂肪更是大降到3.6%。



（＊相关报导：《我家的熊孩子》一天就能激瘦5公斤！令人难以置信的尹施允「简直像是饿了一星期」）

制作组表示：「尹施允爲了消化车炳镇这个角色，甚至自发地尝试极限减重，演技热情高涨。平时朔造健康的青年形象的尹施允，这次的反转面貌会让观众大吃一惊的。」尹施允的演技变身令人期待外，还有他和主角李帝勋的对手戏，也将会是本周播出的看点之一！

Viu Original 原创犯罪韩剧《模范的士3》逢星期五、六晚上10点20分上线，香港观众记得到Viu紧贴进度。

