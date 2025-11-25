Viu原创韩剧《模范的士3》开播收视高、话题高！黑道老大也深陷「金道奇」李帝勋的魅力，韩网友赞Edan长得很帅！

5283 开始运行！金道奇和「彩虹运输」回来啦！

由李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝主演的Viu Original原创犯罪韩剧《模范的士3》（模范计程车3）首播就顺利启航。首集就取得全国收视9.5%、首都圈收视9.9%、最高收视11.1%，而第2集全国收视是9%、首都圈收视9.5％，最高收视更高达12.2%，两集都创下同时段收视第一，真的非常厉害！而这两集也是讨论度满满，大家都有看播出了吗？



首两集案件：「女高中生」尹依瑞跨境性交易案，从日本揭开序幕

第三季的案件规模扩大，首两集直接从日本福冈开局！韩国女高中生尹依瑞（车诗妍 饰）在同学的介绍下沉迷一款手机赌博游戏，不知不觉间从游戏中贷款，背负庞大债务的她最后被讨债集团带到日本。她在逃跑途中跳入海里，通过瓶中信获得「模范的士」联络方式并打电话求助，但...最后她又被抓走。安高恩（表艺珍 饰）为了获取资讯潜入高利贷公司，得知他们的运作方式后，彩虹运输全员也跨海到日本出差。



继林女士后，黑道老大也深陷金道奇的魅力

为寻找失踪的尹依瑞，金道奇（李帝勋 饰）以惊人身手打入黑道组织，成功吸引黑道老大松田庆太（笠松将 饰）的注意！喜欢金道奇的松田庆太对他说：「成爲我的手下吧！」极力拉拢他成爲组织成员，但金道奇故意拒绝他的提议，让松田庆太焦急不已。没想到松田庆太整个深陷金道奇的魅力，还对他说：「别当我的手下，你当我的家人吧！当义兄弟怎样？」最后金道奇揭开自己的真面目后，松田庆太竟然还说想给他全世界 XD

虽然是个反派，但两人很有化学反应，也让观众纷纷表示：「是爱情啊！还以爲是林女士的日本版呢」、「男版林女士啊！魔性的金道奇」、「很有意思，两个人很有默契」、「李帝勋和笠松将的化学反应太好了」、「还想给他全世界，松田庆太感觉比林女士还要晕」、「这集是黑道老大爱上我吗」、「想知道林女士和松田庆太谁会赢」、「李帝勋日语说得真好、长得又帅」、「金道奇真的男女通吃啊」、「我看得又哭又笑的」、「真的拍得很暧昧」等等。



全新角色：国际刑警张米高登场

吕爵安（Edan）饰演国际刑警「张米高」在开播就登场，他得带领日本警察追捕跨国贩卖人口组织，还要说服金道奇和警方合作。与金道奇的对手戏中，吕爵安更用全英语对戏，展现超强的存在感！最后金道奇毫不留情地击倒松田庆太进行惩戒，赶到现场的张米高也制伏了松田庆太。对於全新角色登场，韩网友也纷纷称赞吕爵安：「看了《模范的士》被迷住了，长得好帅啊」、「因为演技太好，成为你的粉丝」、「Michael 做得好」、「Handsome！《模范的士3》第一集、第二集辛苦了」等。在之后的案件中，张米高是否会再登场？也备受关注！



除了笠松将外，公开的反派还有尹施允、张娜拉、阴问锡（音文硕）、金成圭和金钟洙，他们会在什么样的案件中登场？金道奇和彩虹运输会遇到什么样的委托人？那就别错过Viu Original原创犯罪韩剧《模范的士3》啦！香港观众记得逢星期五、六晚到Viu紧贴进度。

