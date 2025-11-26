復仇爽劇《模範的士3》第二個反派是尹施允！為了角色極限減重，反轉面貌會讓人大吃一驚！

有一陣子沒有在韓劇裡看到尹施允了！他在《模範的士3》（模範計程車3）將以反派登場，之前預告裡的笑容已經讓人雞皮疙瘩啊～期待他本週出場！

時隔2年回歸的《模範的士3》從首播前就預告會有更加惡毒的反派出演，也讓觀眾們都相當期待！在21日至22日播出的第1～2集中，日本人氣演員笠松將作爲第一個反派出演，吸引大家的視線。雖然他飾演的松田慶太最後整個深陷在金道奇的魅力裡，讓觀眾紛紛表示是「黑道老大愛上我」XD



接著，尹施允將作為第二個反派出擊，他飾演的「車炳鎮」是站在二手車詐騙銷售公司頂峰的人物。公開的海報中，尹施允消瘦的臉龐、犀利的下巴曲線和殺氣騰騰的眼神，已經令人緊張。還有之前預告裡的笑容已經讓人雞皮疙瘩啊！為了這個角色，尹施允做了很多準備，此前他曾通過《我家的熊孩子》挑戰極限減重，在進行15小時斷水減重後，一天內減掉5公斤、體脂肪更是大降到3.6%。



（＊相關報導：《我家的熊孩子》一天就能激瘦5公斤！令人難以置信的尹施允「簡直像是餓了一星期」）

製作組表示：「尹施允爲了消化車炳鎮這個角色，甚至自發地嘗試極限減重，演技熱情高漲。平時朔造健康的青年形象的尹施允，這次的反轉面貌會讓觀眾大吃一驚的。」尹施允的演技變身令人期待外，還有他和主角李帝勳的對手戲，也將會是本週播出的看點之一！

Viu Original 原創犯罪韓劇《模範的士3》逢星期五、六晚上10點20分上線，香港觀眾記得到Viu緊貼進度。

