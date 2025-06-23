《我家的熊孩子》一天就能激瘦5公斤！令人難以置信的尹施允「簡直像是餓了一星期」

好久不見的演員尹施允挑戰極限減重，竟然在1天之內減少了5公斤體重！這真的有可能嗎？

在日前播出的SBS《我家的熊孩子》節目中，尹施允為了將在新劇《模範計程車3》中的角色，挑戰24小時斷水減肥，尹施允一早剛起床就直接站上體重計，身高177cm，體重67.4kg，體脂肪率爲6.7。徐章勳更補充說，這樣的體脂肪數值等於幾乎沒有脂肪。尹施允則是面露蒼白，在進行了15小時斷水減重之後表示「好想喝水」，不過他說希望呈現一種皮包骨的凹陷感，於是繼續挑戰。



尹施允當日的食物也是用無水分食譜製作的，讓他一邊說著「好乾啊…」一邊只能痛苦地催眠自己說「這真的太好吃了」，並且接下來還為了流出更多汗水，接受更多更高強度的體能訓練。為了實施計畫表上「完全脫水」挑戰極限三溫暖，這是一種在極端高溫三溫暖環境下讓水份從身上再流失的方式，瞬間打開了所有熱水，浴室內上升到溫度45度，尹施允進入浴缸中開始忍耐20分鐘，即使已經筋疲力盡，他還是靠意志力成功撐過了規定的時間。



泡得整身紅通通的尹施允，接下來竟開始打掃起洗手間了，最後站上了磅秤的他，竟然體重成功下降了5公斤之多！體脂肪更是大降到3.6%！即使疲憊不堪，尹施允對自己挑戰成功仍露出滿意的表情。尹施允也來到攝影棚拍攝以拳擊手為風格的照片，為了更仔細確認臉部以及身體出現的變化，他表示距離電視劇拍攝還有3天，想看能否依照自己想要的外型登場在劇中，應該是他至今從未展現過的樣子。看到這樣的尹施允，徐章勳跟申東燁紛紛驚訝表示「就像是餓了一星期的人」「沒有平時尹施允的感覺」。



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