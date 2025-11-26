Kep1er 向香港粉丝录影片表心意 12月6日香港演唱会引爆期待

韩国人气女团 Kep1er 即将於 12 月 6 日 隆重回归香港舞台！继今年1月参与「香港新春花车巡游」与粉丝短暂相聚后，成员们终於带著万众期待的巡回演唱会强势回归，正式与香港 Kep1ian（官方粉丝名）再次见面，共同点亮专属於彼此的梦幻宇宙。

Kep1er 以清新甜美形象深受全球粉丝喜爱，而於今年 8 月推出的第七张迷你专辑《BUBBLE GUM》更展现截然不同的新风格。专辑以清新复古的夏日主题为灵感，演绎融合怀旧与现代感的青春氛围；其中甜辣电音与强烈 Girl Crush 气场并存，展现团体能量爆棚、突破自我的华丽蜕变。主打歌〈BUBBLE GUM〉节奏鲜明、个性突出，更成为她们大胆进化的代表作。



为表达对香港粉丝的思念，Kep1er 特别录制影片送上问候，并透露正在全力准备演唱会舞台，希望以更升级、更精彩的演出回馈一直支持她们的 Kep1ian，共同创造最难忘的回忆。



虽然成员永恩因健康因素暂停活动，将缺席本次香港场演出，但其余 6 位成员也将「连永恩的一份」全力以赴，誓言为Kep1ian 带来满载能量、毫不留白的震撼舞台。



《2025 Kep1er Concert tour [Into The Orbit Kep1asia] in Hong Kong》将於 AXA 安盛创梦馆盛大举行，门票现已全面开售。粉丝务必把握机会，亲身感受 Kep1er 活力满满与魅力四射的舞台。







《2025 Kep1er Concert tour [Into The Orbit Kep1asia] in Hong Kong》



日期：2025年12月6日（星期六）

时间：下午5时正

地点：AXA 安盛创梦馆，西沙GO PARK

票价：港币HKD $1,599 / $1,199 / $799

公开发售：2025年10月31日(星期五) 中午12时起

购票网站：KKTIX - https://kktix.com / 大麦 - www.damai.cn

主办单位：万星国际娱乐文化

经纪公司：KLAP, imaginpro

- 详情请留意主办方公告.

- 主办方保留活动异动之权利.

粉丝福利详情：

$1,599门票：SOUND CHECK（全体）、HI-BYE（全体）、亲笔签名海报（200名）、亲笔签名即影即有（62名）、团体合照6：10（全体）、官方海报（全体）、小卡（全体）

$1,199门票：SOUND CHECK（100名）、HI-BYE（100名）、亲笔签名海报（30名）、亲笔签名即影即有（10名）、官方海报（全体）、小卡（全体）

$799门票：SOUND CHECK（50名）、HI-BYE（50名）、亲笔签名海报（20名）、官方海报（全体）、小卡（全体）

