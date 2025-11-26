「我们永远的花漾爷爷」十五夜悼念李顺载！公开《花漾爷爷》幕后花絮照：不会忘记和老师一起度过的时间

25日，十五夜方面通过官方 SNS 表示：「我们永远的花漾爷爷，深切哀悼李顺载老师。我们不会忘记和老师一起度过的所有时间和教诲，衷心祈愿您在天堂平安。」

同时还公开几张《花漾爷爷》拍摄时期的幕后花絮照片，照片中李顺载露出灿烂的笑容，还有与朴根滢、白一燮、申久、李瑞镇等成员一起拍摄的照片，让人感动不已。



与李顺载合作过《花漾爷爷》系列的罗PD，25日出席《三傻游肯亚》的制作发布会也亲自表达哀悼之情。他说：「和老师一起旅行，还会去老师演话剧的地方，和一起分享回忆的老人们见面，但最近一年因为老师身体欠佳未能见面。突然传来消息，感到非常惊慌。生前在旅行和私人场合对后辈们说过最多就是『想一直站在舞台上』。老师教导我们坚持不懈、诚实工作的价值，成为后辈们学习的榜样，希望现在能在天堂安息。」



李顺载25日凌晨传出辞世消息，享耆寿91岁。李顺载虽然年事已高，但依然不停地活动，作爲国内最高龄的演员活跃地与大众见面，近年还出演话剧《等待果陀》、KBS2《狗之声》等，表现出对演技的热情。但是去年10月因爲健康原因取消正在出演的演出，中断了活动。听到国民演员去世的消息，包括总统、演艺圈后辈和民众也纷纷追悼。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻