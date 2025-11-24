Viu原创韩剧《模范的士3》高收视强势回归！李帝勋大秀三语制裁跨国犯罪，与港星Edan全英文对戏超有看头

由韩国视帝李帝勋领军的Viu Original原创犯罪韩剧《模范的士3》（模范计程车3）已於上周启航，首周收视告捷，创下9.5%的开播佳绩，不仅位居全频道收视冠军，更创下2025年韩国迷你剧最高开播收视！本季故事格局从韩国本土扩展至国际犯罪网路，首周案件直指日本人口贩运集团，以暴制恶的暗黑正义版图扩展至东亚地区！以下【五大首播看点】引爆网友茶余饭后热讨， 香港观众记得逢星期五、六晚到Viu紧贴进度。



（谈及EP.1-2剧情）



1. 剧情节奏明快

Viu Original原创犯罪韩剧《模范的士3》首集以一场日本人肉拍卖会揭开序幕，彩虹运输团队在烟雾弹的掩护下狂殴黑道，成功解救一群被拍卖的少女。回到案件起点，韩国女高中生依瑞在同学的介绍下沉迷了一款手机游戏，不知不觉间从游戏中贷款，最后被讨债集团带到日本。为寻找失踪受害者，彩虹运输全员跨海出差，安高恩（表艺珍饰）更亲自潜入线上赌场集团，金道奇（李帝勋饰）则以惊人身手打入黑道核心，使他同时引起了国际刑警和当地黑帮组织的注意⋯⋯



剧集播出后网友一致给予好评，不少人认为该剧节奏紧凑：「完全不会拖泥带水！」、「两集讲一个故事好好！」让人更期待后续故事的发展。



2. 李帝勋三国语言切换自如

本季李帝勋继续展现更上一层楼的语言能力与分身演技！在首两集中，他不仅化身不同身份包括学校老师、日本流氓渗透组织；当他与彩虹团队抵达日本后，更随即切换流利日语和英语，让不少观众惊叹他的语言能力：「我以为自己在看日剧，他的发音超标准！」、「超帅，应该下了不少苦功！」



谈到《模范的士3》大量台词都是由日语和英语组成，李帝勋难得表示头痛：「上一季金道奇以各种分身角色受到很多喜爱，所以这一季也要为大家展现全新的样貌！我读剧本的时候读得很顺利，可是到要演的时候就觉得太痛苦了，既要强调独特的角色个性，又要好好展现道奇的语言能力，压力非常大，没有任何一个场面能马马虎虎带过，所以前期基本上都是跟语言奋战！」



3. Edan全英语对戏李帝勋

香港超人气男团MIRROR成员吕爵安（Edan）在千呼万唤中以国际刑警张米高一角登场，今次他不但化身高冷智慧型刑警，更需要以全英语对白演出，剧集播出后「爵屎」（粉丝名）纷纷在社交平台大赞：「超级有型，出现在韩剧中真是令人骄傲！」、「讲英文好好听！」、「全部英文对白都讲得好好！」、「拿枪的样子好有型！」、「好似见到熟人上电视啦！」



剧中张米高一角极为重要，既要带领日本警察追捕跨国贩卖人口组织，又要说服金道奇与警方合作，最终他更枪击黑帮头目，成功拯救金司机性命！其中一幕Edan在天台情绪爆发，怒指李帝勋放过犯罪组织：「我以为我们站在同一阵线，原来不是吗？」Edan回想该幕天台戏，对对手李帝勋赞不绝口：「李帝勋的镜头感很厉害，即使没有特别指示，他也本能地知道该看向哪个方向、该怎么移动，让人非常佩服！我要向他多多学习。」



4. 笠松将杀人如麻

日本新生代性格演员笠松将在《模范的士3》饰演福冈秘密基金组织头目松田庆太，角色生性残忍，他不但会了结拍卖少女的性命、更会要求中饱私囊的下属切腹谢罪，令人不寒而栗！可是另一方面，他非常欣赏金道奇的身手，更坦言出生以来首次信任他人，希望对方可以成为自己的兄弟，可见角色充满矛盾、极具层次！



有网友指笠松将的演出强化了跨国犯罪集团的真实感，且他与李帝勋的多场对手戏化学反应极强！李帝勋也在访问中表示感激拍档帮忙：「我和笠松将演员有很多对手戏，他会在拍摄现场帮忙调整台词，句子的尾音也会用眼神提示我，让我们能够更自然地对话！其实他只特别演出，却把所有细节都照顾得很周到，所以我真的非常感谢他。」

5. 动作场面再升级

除了强大演员阵容外，本季动作场面同样值得关注，李帝勋在首集就有多场亲自上阵的武打戏码，从街头搏斗、对决相扑选手、到室内一对二十的对战，表现均毫不逊色，李帝勋表示：「如果剧中有严肃和喜剧的部分，那么动作戏就是用来引爆痛快感的宣泄点！因此就算整体动作场面的篇幅不长，我也希望能够在短短几秒内，展现让人瞬间痛快的冲击！例如一开场一打几的那段戏，我希望每一拳都注入力量，把动作的力度浓缩展现出来。我认为导演的目标就是想让观众看到，不管出现甚么恶棍，金道奇都是不会轻易被打倒的！」



Viu Original原创犯罪韩剧《模范的士3》首周播出的跨国救援任务仅是开端，随著剧情发展，金道奇和彩虹运输能否在更庞大的犯罪网路中维持正义使命？香港观众记得逢星期五、六晚到Viu紧贴进度。



专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻