YG结束演员部、乐童音乐家也宣布离开！目前剩下这几组艺人，韩网友吐槽：有需要400名员工吗！

YG娱乐现在只剩下6组艺人，韩网友也吐槽公司员工太多了！

今年年初，YG娱乐表示爲了集中於本职工作音乐，将进行事业结构重组，作爲其中的一环是结束演员经纪（YG STAGE）业务，演员们也都在合约到期后，离开公司。昨日（21日）「国民兄妹组合」乐童音乐家 AKMU（李灿赫、李秀贤）也宣布结束与YG娱乐自出道以来长达12年的合作关系。



YG 娱乐旗下艺人陆续出走，目前旗下艺人只剩下 JINUSEAN 的 Jinu 、殷志源、WINNER、BLACKPINK（团体约）、TREASURE 和 BABYMONSTER。这也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「听说公司很大、员工也很多，但歌手也太少了吧」、「员工人数400人，这更让人感到神奇」、「有需要400名员工吗」、「经纪公司没有做什么，但是因爲歌手有实力维持下去」、「说实话，现在好像不是大型企划公司了」、「反正是 BLACKPINK 养活的公司」、「YG歌手们因爲具有大衆性，所以很有看头，但是自从 BLACKPINK 之后，好像失去了大众性」、「但是 TREASURE 和 BABYMONSTER 爲什么不让他们在国内活动呢？挤掉现有的粉丝团，进行巡演，难道是优点吗」等等。



WINNER 三位成员（金秦禹、李升勋、姜升润）日前结束巡回后，姜升润在本月初发行第二张SOLO专辑《PAGE 2》，接下来将举办个人演唱会。而 BLACKPINK 正在举行「DEADLINE」巡回演唱会，预计在明年1月发行专辑。



而 TREASURE 在今年9月发行迷你3辑《LOVE PULSE》后，正在进行［PULSE ON］巡回演唱会，场次已经排到明年5月。BABYMONSTER 在10月发行迷你2辑《WE GO UP》，11月开始举行《LOVE MONSTER》第二次粉丝见面会，与日本、曼谷、台湾的粉丝见面。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻