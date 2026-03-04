BIGBANG出道20周年确定办全球巡演！YG公开2026旗下还有两组新人团体会推出

YG娱乐公布了2026年发展蓝图。除了宣布旗下代表IP之一男团BIGBANG将重启活动外，也预告男团TREASURE与女团BABYMONSTER将接连回归。

YG娱乐於4日在官方部落格公开《2026 YG PLAN | YG ANNOUNCEMENT》。继去年8月后，时隔约6个月，总制作人梁铉锡再度接受访问，亲自传达今年YG即将推出的重要消息。今年也正值YG创立30周年。



此前，BIGBANG迎来出道20周年，并预告将重启活动，引发全球音乐粉丝热烈关注。梁总制作人表示：「已与BIGBANG成员们达成共识，决定举办演出。」



这次演出不仅纪念BIGBANG 20年的音乐历程，同时也是长年共同打造K-POP市场潮流的YG与BIGBANG再度携手、宣示「YG Family」坚定情谊的重要起点，意义深远。梁总制作人表示：「因为长时间以来彼此配合默契十足，所以应该不会有困难。为了打造完美又优秀的演出，YG全体工作人员都将全力以赴。」



此外，BABYMONSTER预告将於5月发行迷你专辑，并在今年秋天推出第二张正规专辑。迷你专辑主打歌名为〈舞〉（CHOOM），以韩文书写的「춤」（舞）字体设计相当帅气，带有东方氛围，看起来像是一个人张开双臂跳舞的模样。6月起也将展开规模更大的第二次世界巡演，巡回南美、欧洲与大洋洲。

TREASURE则将以6月发行的迷你专辑为起点，正式开启活动第二幕。梁总制作人透露：「成员们突然来找我说想做嘻哈，让我吓了一跳。依照他们的想法，大家听到这张专辑时，会惊讶原来TREASURE也能做这样的音乐。可以期待他们从未展现过、充满YG风格且非常帅气的作品。」



同时，透过字幕也透露正以秋天为目标准备全新男团；继Evelli与Chanya之后，四人女团「Next Monster（暂名）」剩余两位成员也将於近日公开。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻