YG結束演員部、樂童音樂家也宣佈離開！目前剩下這幾組藝人，韓網友吐槽：有需要400名員工嗎！

YG娛樂現在只剩下6組藝人，韓韓網友也吐槽公司員工太多了！

今年年初，YG娛樂表示爲了集中於本職工作音樂，將進行事業結構重組，作爲其中的一環是結束演員經紀（YG STAGE）業務，演員們也都在合約到期後，離開公司。昨日（21日）「國民兄妹組合」樂童音樂家 AKMU（李燦赫、李秀賢）也宣布結束與YG娛樂自出道以來長達12年的合作關係。



YG 娛樂旗下藝人陸續出走，目前旗下藝人只剩下 JINUSEAN 的 Jinu 、殷志源、WINNER、BLACKPINK（團體約）、TREASURE 和 BABYMONSTER。這也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「聽說公司很大、員工也很多，但歌手也太少了吧」、「員工人數400人，這更讓人感到神奇」、「有需要400名員工嗎」、「經紀公司沒有做什麼，但是因爲歌手有實力維持下去」、「說實話，現在好像不是大型企劃公司了」、「反正是 BLACKPINK 養活的公司」、「YG歌手們因爲具有大衆性，所以很有看頭，但是自從 BLACKPINK 之後，好像失去了大眾性」、「但是 TREASURE 和 BABYMONSTER 爲什麼不讓他們在國內活動呢？擠掉現有的粉絲團，進行巡演，難道是優點嗎」等等。



WINNER 三位成員（金秦禹、李昇勳、姜昇潤）日前結束巡迴後，姜昇潤在本月初發行第二張SOLO專輯《PAGE 2》，接下來將舉辦個人演唱會。而 BLACKPINK 正在舉行「DEADLINE」巡迴演唱會，預計在明年1月發行專輯。



而 TREASURE 在今年9月發行迷你3輯《LOVE PULSE》後，正在進行［PULSE ON］巡迴演唱會，場次已經排到明年5月。BABYMONSTER 在10月發行迷你2輯《WE GO UP》，11月開始舉行《LOVE MONSTER》第二次粉絲見面會，與日本、曼谷、台灣的粉絲見面。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞