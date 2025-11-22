孙艺真分享获得《青龙奖》影后的心情「到现在还不敢相信」！还公开与老公玄彬亲密合照♥

孙艺真通过 IG 发表《第46届青龙电影奖》获奖感言，并公开与老公玄彬的合照，吸引大家的视线。

孙艺真写道：「这几天像一瞬间就过去了，我感觉就像飘在云端一样，到现在还不敢相信自己在青龙电影奖获得最佳女主角奖和人气奖。因爲完全没有预想到，所以没能充分在舞台上说几句漂亮的话和好好感谢，多少有点遗憾。最重要的是听说粉丝们真的真的很努力地投人气奖，真的太感动了，我都不知该如何向你们表达感谢。」

接著提到获奖的电影《徵人启弑》，她坦言：「这是时隔许久拍摄的电影，也是结婚后的第一部复出作品，所以有很多担心的地方。因爲是和和朴赞郁导演、李炳宪前辈一起，所以我觉得只要跟著他们走就行。作品完成后，我再次感受到朴赞郁导演在韩国电影界存在，是多么值得感谢的事。」



孙艺真依序提及李炳宪、李星民、廉惠兰、朴喜洵等演员，表示：「各自都很好地消化各自的角色，无论是人性还是演技方面，我都深深喜欢上且尊敬每一位。因为我是片场最小的一位，所以真的很幸福。」另外，她还对拍摄、照明、美术、化妆、服装、音乐等制作组和工作人员表示感谢说：「多亏了大家，角色才能好好被呈现和发光。」



一起公开的照片是在《青龙电影奖》拍摄的四格照，孙艺真身穿闪亮的银色礼服，展现优雅的氛围，玄彬则身穿黑色燕尾服和蝴蝶结，两人肩并肩、挽著胳膊摆出调皮的姿势，真的是可爱又甜蜜呀！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻